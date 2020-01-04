NYT уличила Помпео в преувеличении реакции иракцев на гибель Сулеймани

НЬЮ-ЙОРК, 4 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео преувеличил реальное положение дел, написав в Twitter, будто иракцы радуются ликвидации командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщила в пятницу американская газета The New York Times .

Газета проверила аутентичность видео, размещенного в Twitter Помпео после смерти иранского генерала. "Иракцы танцуют на улицах в поддержку свободы, благодарные за то, что генерала Сулеймани больше нет", - написал госсекретарь, прикрепив к сообщению видеозапись, на кадрах которой запечатлены бегущие по улице с иракскими флагами и кричащие люди.

The New York Times побеседовала с очевидцами и пришла к выводу, что видео продолжительностью всего 22 секунды является подлинным, однако картина всеобщего ликования, преподнесенная Помпео, явно приукрашена. На самом деле никто из людей, которые фигурируют в записи, не танцевал, все бежали, а группа была малочисленной. Кроме того, только один человек ликовал по поводу гибели Сулеймани, остальные скандировали, что его смерть стала отмщением за смерть иракцев, протестовавших против присутствия Ирана на территории своей страны.

Как пишет газета, малочисленная акция на самом деле продолжалась не дольше двух минут. К демонстрантам никто не присоединился. Газета обратилась за комментарием в Госдепартамент, но пока не получила ответ.

The New York Times считает видео примером того, как распространяется дезинформация в современном мире. Газета считает, что Помпео слишком стремился создать нужную Вашингтону картину происшедшего и оперативно донести ее до 1,1 млн пользователей, следящих за его учетной записью в Twitter.

Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи в пятницу в интервью американской телекомпании CNN оспорил обоснованность заявлений госсекретаря США о том, что генерал Сулеймани занимался подготовкой нападений на американских граждан. Иранский дипломат потребовал представить доказательства и выразил уверенность, что таковых не найдется.