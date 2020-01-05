СМИ: Иран в ближайшее время определится с новым сокращением обязательств по ядерной сделке

ТАСС, 5 января. Иран проведет финальное совещание о следующем этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в воскресенье вечером. Об этом сообщило агентство ISNA со ссылкой на официального представителя МИД Ирана Аббаса Мусави.

Как передает агентство, результаты переговоров и финальное решение будут объявлены после совещания.

Ранее Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель пригласил главу МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа посетить Брюссель для обсуждения деэскалации в Ираке, а также сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

В воскресенье МИД Ирана выразил протест представляющему США послу Швейцарии в Иране в связи с заявлением американского президента Дональда Трампа о возможных ударах по объектам на иранской территории. До этого президент США заявил, что Соединенные Штаты нанесут "очень быстро и очень сильно" удары по 52 иранским объектам в ответ на любое потенциальное нападение со стороны Ирана, которое может быть совершено после убийства генерала Касема Сулеймани. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что такие действия со стороны США будут расценены как военное преступление.