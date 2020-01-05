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Трамп считает возможным несоразмерный ответный удар по Ирану без уведомления Конгресса

Президент США Дональд Трамп AP Photo/Evan Vucci
Описание
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 5 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты могут нанести непропорционально сильный удар по Ирану в ответ на любое нападение на американских граждан или объекты. С таким предупреждением выступил в воскресенье президент США Дональд Трамп, подчеркнув, что не считает необходимым формально уведомлять Конгресс в случае подобных шагов против Тегерана.

"Эти сообщения [в соцсетях] будут служить уведомлением Конгрессу США о том, что если Иран нанесет удар по любому американскому лицу или цели, США быстро и в полной мере нанесут ответный удар, возможно, непропорциональным образом. Такое официальное уведомление [для Конгресса] не требуется, тем не менее оно предоставляется", - написал американский лидер у себя в Twitter.

Теги
СШАИранТрамп, Дональд
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