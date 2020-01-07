Помпео сообщил, что новый посол США в России скоро прибудет в Москву

"Я хочу также поприветствовать 11 наших новых послов и двух послов по особым поручениям, утвержденных в должности за период с ноября, включая посла Салливана, который вскоре отправится в Россию", - сказал руководитель американского внешнеполитического ведомства, выступая перед журналистами.

ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Новый посол США в России Джон Салливан прибудет в Москву в ближайшее время. Об этом заявил во вторник госсекретарь США Майкл Помпео.

Предполагается, что в пятницу в Госдепартаменте состоится торжественная церемония приведения Салливана к присяге. Однако в рабочем порядке Помпео уже привел Салливана к присяге 23 декабря. "Для меня высокой честью было привести сегодня к присяге Джона Салливана в качестве нового посла США в России. Уверен, что Джон будет эффективно направлять усилия, призванные укрепить сотрудничество и выстроить конструктивные отношения с Россией", - написал тогда Помпео на своей странице в Twitter.

На должности посла в Москве Салливан сменит Джона Хантсмана, который подал в отставку в начале августа. Срок полномочий Хантсмана истек 3 октября, а через две недели после этого президент Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Салливана на утверждение Сенатом Конгресса США. До настоящего времени Салливан занимал пост первого заместителя госсекретаря США.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее характеризовал Салливана как "высокопрофессионального и опытного дипломата".

В середине декабря Салливан заверил, что попытается сконцентрироваться в ходе работы в Москве на тех сферах, в которых Россия и США могут сотрудничать, невзирая на все противоречия. К числу приоритетов он отнес контроль над вооружениями, отвечающий интересам обеих стран, обмен информацией в целях борьбы с терроризмом, обеспечение безопасности в Арктике и ряд других.