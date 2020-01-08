CNN: помощники Трампа советовали ему не комментировать готовность Болтона дать показания

НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /ТАСС/. Советники президента США Дональда Трампа предостерегали американского лидера от комментариев по поводу готовности его бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона дать показания Сенату Конгресса США в рамках процедуры импичмента. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN , ссылаясь на слова нескольких источников.

По их данным, вскоре после того, как Болтон заявил о своем решении, сотрудники администрации Трампа, которым поручено заниматься разработкой стратегии Белого дома в отношении импичмента, провели встречу. На ней, по информации CNN, обсуждались вопросы, касающиеся того, каких шагов стоит теперь ожидать от Болтона.

Помощники Трампа якобы пришли к выводу о том, что сложившаяся ситуация не требует публикации официального заявления Белого дома. При этом, указывают источники телекомпании, они посоветовали главе американской администрации воздержаться от комментариев по теме.

Во вторник Трамп на встрече с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом заявил, что Болтон в случае дачи показаний в Сенате Конгресса окажется не в курсе происходящего.

"Это будет зависеть от юристов, зависеть от Сената <...> [Если он придет на слушания, окажется, что] он ничего не знает о том, о чем мы говорим, - отметил глава администрации США, отвечая на вопросы журналистов. - Потому что, если вы знаете, украинское правительство выступило с очень весомым заявлением о том, что не было давления (в ходе июльского телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским - прим. ТАСС), ничего не было".