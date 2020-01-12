Правительство в Триполи объявило прекращение огня в Ливии в рамках инициативы РФ и Турции

КАИР, 12 января. /ТАСС/. Заседающее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) Ливии премьера Фаиза Сараджа объявило о прекращении огня в рамках предложенной РФ и Турцией инициативы. Об этом говорится в заявлении, размещенном в воскресенье столичным кабмином на его официальной странице в Facebook.

"В ответ на призыв президентов Турции и России Тайипа Эрдогана и Владимира Путина глава президентского совета (исполняет роль главы государства, органом руководит Сарадж - прим. ТАСС) и верховный главнокомандующий ливийской армии объявляет о прекращении огня с полуночи 12 января", - отмечается в заявлении.

В коммюнике также указывается ряд шагов, которые ПНС намерено принять для реализации режима прекращения огня. В частности, оно заявляет, что "предложенные обеими сторонами военные комитеты" должны незамедлительно начать работу по выработке мер, гарантирующих "поддержание перемирия под патронажем Организации Объединенных Наций". Кабинет Сараджа также подтвердил поддержку курса на политическое урегулирование посредством Берлинской конференции для организации общенациональной встречи, в которой приняли бы участие все стороны ливийского конфликта, и напомнил о своем "законном праве защищать себя, отвечая на любое возможное нападение или агрессию другой стороны".

Ранее Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара также заявила о согласии остановить боевые действия. Как указал ее официальный представитель генерал Ахмед аль-Мисмари, сторона объявляет о прекращении огня с 00:01 12 января. Между тем он потребовал, чтобы и противоположная сторона придерживалась перемирия, пообещав в противном случае "жесткий ответ".

Президенты России и Турции призвали все стороны ливийского конфликта прекратить боевые действия с воскресенья после встречи в Стамбуле 8 января.

Обвинения в нарушениях

Практически сразу после вступления в силу перемирия ЛНА обвинила силы кабмина из Триполи в его нарушении, утверждая, что противник атаковал "на ряде направлений, используя все виды оружия, включая артиллерию". Как передавал новостной портал Afrigatenews, ожесточенные стычки имели место возле нефтехранилищ на ведущей к не функционирующему уже долгое время международному аэропорту трассе и в районе Салах-эд-Дин на южной окраине Триполи. В то же время в главном командовании подтвердили, несмотря на эти нападения, приверженность прекращению боевых действий.

В свою очередь, как сообщал телеканал Al Jazeera, представители проводимой формированиями ПНС против сил Хафтара операции "Вулкан гнева" также заявляли о нарушении армией режима прекращения огня. В частности, они утверждали, что хафтаровцы подвергли Салах-эд-Дин беспорядочным минометным обстрелам.

Обстановка в Ливии

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС Сараджа в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА. Хафтар после длившихся с апреля позиционных боев на подступах к главному городу страны 12 декабря объявил о начале решающего наступления на столицу. В понедельник его войска отбили у сил триполийского кабмина город Сирт, находившийся под их контролем с 2016 года. В последние дни они продвигались в сторону Мисураты, одновременно штурмуя Триполи с южных окраин.

На этом фоне 2 января парламент Турции поддержал законопроект, предусматривающий возможность отправки турецких военнослужащих в Ливию в рамках подписанного в конце ноября Анкарой и кабмином в Триполи меморандума о сотрудничестве, в том числе военном. 5 января Эрдоган объявил о начале переброски военных, указав, что в их задачи входят "координационные действия" и "безопасность легитимного правительства", а непосредственно в боевых действиях участвовать они не будут.