Иранское агентство обнародовало видео с британским послом в зоне незаконных манифестаций

ТАСС, 13 января. Иранское агентство Tasnim в понедельник обнародовало видеозапись, на которой, как утверждается, запечатлен британский посол в Тегеране Роберт Макэйр в зоне несанкционированной акции протеста в иранской столице. Видео доступно в Twitter агентства.
First footage released by Police, showing #UK ambassador to #Iran Rob Macaire and his companion attending an illegal gathering in #Tehran pic.twitter.com/KxaEzR3b7H— Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) January 13, 2020
На кадрах, снятых в темное время суток, видны двое мужчин. Один из них внешне похож на Макэйра. Они стоят в окружении людей и общаются. На заднем фоне слышны крики, свист и возгласы, характерные для массовых манифестаций.
Tasnim называет видео "первой распространенной полицией записью, показывающей посла Великобритании Роберта Макэйра и его компаньона на незаконной манифестации в Тегеране".
11 января агентство Tasnim сообщило, что иранские правоохранительные органы задержали и через несколько часов отпустили Макэйра из-за того, что тот участвовал в акции протеста и пытался руководить действиями толпы во время демонстрации возле Технологического университета имени Амира Кабира. 12 января Макэйр был вызван в МИД Ирана.
Сам дипломат заявил, что не принимал участия в демонстрациях, а лишь намеревался отдать дань уважения жертвам катастрофы украинского самолета Boeing 737 и покинул место проведения акции спустя пять минут.