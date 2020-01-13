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Иранское агентство обнародовало видео с британским послом в зоне незаконных манифестаций

На кадрах, снятых в темное время суток, видны двое мужчин, один из которых внешне похож на Роберта Макэйра. Они общаются на фоне криков, свиста и возгласов, характерных для массовых манифестаций

ТАСС, 13 января. Иранское агентство Tasnim в понедельник обнародовало видеозапись, на которой, как утверждается, запечатлен британский посол в Тегеране Роберт Макэйр в зоне несанкционированной акции протеста в иранской столице. Видео доступно в Twitter агентства.

На кадрах, снятых в темное время суток, видны двое мужчин. Один из них внешне похож на Макэйра. Они стоят в окружении людей и общаются. На заднем фоне слышны крики, свист и возгласы, характерные для массовых манифестаций.

Tasnim называет видео "первой распространенной полицией записью, показывающей посла Великобритании Роберта Макэйра и его компаньона на незаконной манифестации в Тегеране".

11 января агентство Tasnim сообщило, что иранские правоохранительные органы задержали и через несколько часов отпустили Макэйра из-за того, что тот участвовал в акции протеста и пытался руководить действиями толпы во время демонстрации возле Технологического университета имени Амира Кабира. 12 января Макэйр был вызван в МИД Ирана.

Сам дипломат заявил, что не принимал участия в демонстрациях, а лишь намеревался отдать дань уважения жертвам катастрофы украинского самолета Boeing 737 и покинул место проведения акции спустя пять минут.

Теги
ИранОбострение конфликта на Ближнем ВостокеКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
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