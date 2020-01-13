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Политический кризис в Абхазии

Нургалиев планирует встретиться с руководством силового блока Абхазии

Заместитель секретаря Совета безопасности России прибыл в Сухум 10 января и уже провел несколько встреч с руководством республики, а также с представителями оппозиции для урегулирования кризисной ситуации

СУХУМ, 13 января. /ТАСС/. Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев, который находится в Абхазии, планирует провести встречи российской делегации с руководителями силовых структур страны, сообщил ТАСС в понедельник секретарь Совбеза Абхазии Мухамед Килба.

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"С Нургалиевым мы недавно встречались с Министерством внутренних дел Абхазии, подвели предварительные итоги. Нургалиев здесь. С российской делегацией еще будут общаться руководители силовых структур", - сказал Килба.

Нургалиев прибыл в Сухум 10 января. Он провел ряд встреч с руководством республики, а также с представителями оппозиции для урегулирования сложившейся кризисной ситуации. В воскресенье в Абхазию прибыл также помощник президента РФ Владислав Сурков. Лидер абхазской оппозиции Аслан Бжания, общаясь с журналистами, отметил "особую роль" российской делегации в урегулировании политического кризиса.

Теги
АбхазияРоссияНургалиев, Рашид ГумаровичПолитический кризис в Абхазии
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