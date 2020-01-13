Нургалиев планирует встретиться с руководством силового блока Абхазии

СУХУМ, 13 января. /ТАСС/. Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев, который находится в Абхазии, планирует провести встречи российской делегации с руководителями силовых структур страны, сообщил ТАСС в понедельник секретарь Совбеза Абхазии Мухамед Килба.

"С Нургалиевым мы недавно встречались с Министерством внутренних дел Абхазии, подвели предварительные итоги. Нургалиев здесь. С российской делегацией еще будут общаться руководители силовых структур", - сказал Килба.

Нургалиев прибыл в Сухум 10 января. Он провел ряд встреч с руководством республики, а также с представителями оппозиции для урегулирования сложившейся кризисной ситуации. В воскресенье в Абхазию прибыл также помощник президента РФ Владислав Сурков. Лидер абхазской оппозиции Аслан Бжания, общаясь с журналистами, отметил "особую роль" российской делегации в урегулировании политического кризиса.