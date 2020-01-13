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Политический кризис в Абхазии

Экс-глава Абхазии пока не определился, будет ли участвовать в новых выборах президента

Рауль Хаджимба заявил, что должность главы государства непростая и ему необходимо подумать

СУХУМ, 13 января. /ТАСС/. Покинувший пост президента Абхазии Рауль Хаджимба заявил ТАСС, что сообщит о планах по участию в политическом процессе в ближайшее время и пока не определился, выставит ли свою кандидатуру на новых выборах главы республики.

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"Вчера только все остыло. Я потом посмотрю, как дальше себя вести", - сказал он. Отвечая на вопрос, определился ли он с участием в выборах президента в качестве кандидата, Хаджимба ответил: "Пока не ко времени все это. Жизнь покажет".

Комментируя заявления теперь уже бывшего вице-президента Аслана Барцица о том, что экс-президент не будет баллотироваться на предстоящих выборах, Хаджимба отметил: "Это его уверенность… Но не он определяет, определяю я свою судьбу". Он добавил, что "в ближайшее время" озвучит, останется ли в политике и в каком качестве.

"Эта должность (президента - прим. ТАСС) не самая простая, и я думаю, что придется и подумать о процессах, которые были, и почему это все сложилось. Но, конечно, нужно и отдохнуть", - заключил экс-президент.

Решение принял сам

Рауль Хаджимба также отметил, что принял решение о сложении полномочий самостоятельно.

"На меня никто не может [давить], кроме тех обстоятельств, которые я видел. Все те, кто приезжал, переговорщики и все остальные, это их дело было - говорить с теми, с кем они говорили. Со мной на эту тему (об отставке - прим. ТАСС) никто не говорил. Я принимал решение сам", - сказал Хаджимба.

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Он отметил, что такое решение было принято им ради сохранения стабильности в республике.

"Я видел, то что складывалось внутри страны, то противостояние. Никакое кресло не стоит <…> того, что, возможно, прольется кровь твоих близких, родных, друзей и граждан. Главное - я никуда не сбежал, я со своим народом", - добавил экс-президент Абхазии.

Ранее в понедельник депутаты абхазского парламента проголосовали за отставку Хаджимбы с поста президента республики, заявление о которой он подал накануне.

В Сухуме 9 января протестующие, требуя отставки Хаджимбы, ворвались в здание администрации президента. Парламент республики на внеочередной сессии принял обращение к президенту с призывом уйти в отставку. В пятницу Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК страны об итогах выборов президента и постановил назначить повторные выборы. ЦИК в воскресенье назначил выборы на 22 марта.

Теги
АбхазияХаджимба, Рауль ДжумковичПолитический кризис в Абхазии
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