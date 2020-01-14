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Санкции США против Huawei

СМИ: США представили Лондону техническое досье на Huawei

По данным Би-би-си, американские источники заявили, что использование технологии Huawei в создании систем 5G в Великобритании станет "актом безумия"

ТАСС, 14 января. Представители администрации США передали Лондону досье с технической информацией, которая, как утверждают источники, поставила под сомнение оценку британской разведки о возможности использовать Huawei в инфраструктуре систем мобильной связи пятого поколения (5G) без риска для национальной безопасности. Об этом сообщает во вторник вещательная корпорация Би-би-си.

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В чем обвиняли Huawei

Американские источники отказались, по ее данным, комментировать содержание файла, однако заявили журналистам, что использование технологии Huawei в создании систем 5G в Великобритании станет "актом безумия".

13 января американская правительственная делегация встретилась в Лондоне с британскими коллегами в попытке в очередной раз убедить их отказаться от сотрудничества с этой китайской корпорацией. Вопрос об использовании оборудования Huawei при развертывании 5G в Великобритании будет обсуждаться в январе на заседании британского Совета безопасности под председательством премьер-министра Бориса Джонсона.

США ранее дали понять британской стороне, что сделка с китайской корпорацией затруднит для королевства доступ к американской разведывательной информации. Однако сомнение по этому поводу выразил ряд представителей королевства, в том числе глава британской службы контрразведки МI-5 Эндрю Паркер.

Газета Financial Times во вторник приводит распространенное накануне заявление Huawei, в котором компания напомнила, что является частной, "поставляет 3G, 4G и широкополосное оборудование для телекоммуникационных компаний Великобритании в течение 15 лет". "В прошлом году два парламентских комитета пришли к выводу о том, что нет никаких технических причин, по которым могли быть запрещены наши поставки оборудования для 5G, и мы уверены, что [британское] правительство примет решение на основе фактов, а не необоснованных утверждений", - отметил представитель китайской корпорации.

Планы и скандалы

Британское правительство планировало заключить с Huawei контракт на поставку оборудования для сетей 5G, однако после того, как компания оказалась в центре скандала, связанного с обвинениями в техническом шпионаже и сборе секретных данных с помощью своего оборудования, власти Соединенного Королевства решили взять паузу в этом вопросе.

Huawei была основана в 1987 году. Она производит телекоммуникационное оборудование, а также потребительские устройства, смартфоны. Продукты и сервисы компании доступны более чем в 170 государствах. Китайская корпорация оказалась под угрозой экономических санкций на мировом уровне после того, как Австралия и США заявили о том, что использование ее оборудования создает угрозу безопасности стран, где оно применяется. Компания отрицает все обвинения в шпионаже и похищении данных.

Теги
СШАВеликобританияСанкции США против Huawei
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