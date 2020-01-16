Эксперт считает, что Путин выбором кандидата на должность премьера застал врасплох многих

ВАШИНГТОН, 16 января. /ТАСС/. Решение президента России Владимира Путина предложить на должность премьер-министра страны главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина застало "врасплох даже самых внимательных наблюдателей" за происходящим в российской политике. Такое мнение выразил в среду директор вашингтонского Института перспективных российских исследований имени Джорджа Кеннана Мэтью Рожански.
"Имеет большое значение то, что президент Путин вновь застал врасплох даже самых внимательных наблюдателей за властью в России, предпочтя продвинуть по службе относительно малоизвестную фигуру, а не более именитых кандидатов, о которых строилось множество предположений", - отметил Рожански, высказывания которого приводятся в релизе института.
По мнению эксперта, это говорит о наличии у российского президента "выработанного плана" действий. "Это наводит на мысль о том, что Путин не раскрывает свои мнения и намерения относительно будущего государственной власти, что у него уже на протяжении какого-то времени имелся собственный выработанный план и что он не будет следовать никаким предопределенным, широко известным курсом", - пояснил директор Института имени Кеннана.
При этом Рожански высказал мнение, что Мишустин "пользуется полным доверием", а также "является технологически продвинутым сторонником инноваций", что развивает "известный энтузиазм" Дмитрия Медведева в отношений технологий.
В послании Федеральному собранию в среду глава российского государства предложил внести ряд изменений в Конституцию РФ. В частности, речь шла о том, чтобы передать Госдуме право утверждать кандидатуру председателя правительства и представленных им вице-премьеров и министров. На последовавшей встрече президента РФ с кабмином Дмитрий Медведев назвал правильным в этом контексте решение об отставке правительства в действующем составе в соответствии со статьей 117 Конституции РФ.
Президент России подписал указ, которым возложил временное исполнение обязанностей председателя правительства на Медведева. Он также внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность премьер-министра РФ. Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на заседании 16 января.