Эксперт считает, что Путин выбором кандидата на должность премьера застал врасплох многих

ВАШИНГТОН, 16 января. /ТАСС/. Решение президента России Владимира Путина предложить на должность премьер-министра страны главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина застало "врасплох даже самых внимательных наблюдателей" за происходящим в российской политике. Такое мнение выразил в среду директор вашингтонского Института перспективных российских исследований имени Джорджа Кеннана Мэтью Рожански.

"Имеет большое значение то, что президент Путин вновь застал врасплох даже самых внимательных наблюдателей за властью в России, предпочтя продвинуть по службе относительно малоизвестную фигуру, а не более именитых кандидатов, о которых строилось множество предположений", - отметил Рожански, высказывания которого приводятся в релизе института.

По мнению эксперта, это говорит о наличии у российского президента "выработанного плана" действий. "Это наводит на мысль о том, что Путин не раскрывает свои мнения и намерения относительно будущего государственной власти, что у него уже на протяжении какого-то времени имелся собственный выработанный план и что он не будет следовать никаким предопределенным, широко известным курсом", - пояснил директор Института имени Кеннана.