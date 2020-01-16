{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Отставка правительства России

Эксперт считает, что Путин выбором кандидата на должность премьера застал врасплох многих

Глава вашингтонского Института перспективных российских исследований имени Джорджа Кеннана Мэтью Рожански отметил, что президент РФ предпочел "продвинуть по службе относительно малоизвестную фигуру, а не более именитых кандидатов"

ВАШИНГТОН, 16 января. /ТАСС/. Решение президента России Владимира Путина предложить на должность премьер-министра страны главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина застало "врасплох даже самых внимательных наблюдателей" за происходящим в российской политике. Такое мнение выразил в среду директор вашингтонского Института перспективных российских исследований имени Джорджа Кеннана Мэтью Рожански.

На эту тему
Правительство России подало в отставку. Что дальше?

"Имеет большое значение то, что президент Путин вновь застал врасплох даже самых внимательных наблюдателей за властью в России, предпочтя продвинуть по службе относительно малоизвестную фигуру, а не более именитых кандидатов, о которых строилось множество предположений", - отметил Рожански, высказывания которого приводятся в релизе института.

По мнению эксперта, это говорит о наличии у российского президента "выработанного плана" действий. "Это наводит на мысль о том, что Путин не раскрывает свои мнения и намерения относительно будущего государственной власти, что у него уже на протяжении какого-то времени имелся собственный выработанный план и что он не будет следовать никаким предопределенным, широко известным курсом", - пояснил директор Института имени Кеннана.

На эту тему
История отставок правительства России

При этом Рожански высказал мнение, что Мишустин "пользуется полным доверием", а также "является технологически продвинутым сторонником инноваций", что развивает "известный энтузиазм" Дмитрия Медведева в отношений технологий.

В послании Федеральному собранию в среду глава российского государства предложил внести ряд изменений в Конституцию РФ. В частности, речь шла о том, чтобы передать Госдуме право утверждать кандидатуру председателя правительства и представленных им вице-премьеров и министров. На последовавшей встрече президента РФ с кабмином Дмитрий Медведев назвал правильным в этом контексте решение об отставке правительства в действующем составе в соответствии со статьей 117 Конституции РФ.

Президент России подписал указ, которым возложил временное исполнение обязанностей председателя правительства на Медведева. Он также внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность премьер-министра РФ. Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на заседании 16 января.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМедведев, Дмитрий АнатольевичМишустин, Михаил ВладимировичСШАРоссияОтставка правительства России
Реклама на ТАСС
Журналисты WP рассказали о желании Трампа встретиться с Путиным до инаугурации
Ради уточнения, когда можно встретиться с российским лидером, президент США прервал собеседование с одним из кандидатов на пост госсекретаря, пишут Филип Ракер и Кэрол Леонниг в своей книге "Очень стабильный гений"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС