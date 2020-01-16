В Ираке заявили, что Багдад не давал согласия на возобновление операций сил США

ТАСС, 16 января. Иракские власти не давали разрешения на возобновление военных операций сил Соединенных Штатов на территории Ирака. Об этом, как сообщил телеканал Sky News - Arabia , заявил в четверг пресс-секретарь верховного главнокомандующего иракских вооруженных сил.

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Багдад "не давал никакого согласия на возобновление действий американской армии" на территории страны, отметил пресс-секретарь главнокомандующего ВС Ирака.

Ранее в четверг американская газета The New York Times со ссылкой на источники в Пентагоне сообщила, что подразделения вооруженных сил США в среду возобновили совместные операции с Ираком, в том числе против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), прерванные после демонстраций протеста перед американским посольством в Багдаде две недели назад. Однако газете не удалось получить в Багдаде сведения, кто именно санкционировал возобновление совместных военных операций.