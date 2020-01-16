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Обострение конфликта на Ближнем Востоке

В Ираке заявили, что Багдад не давал согласия на возобновление операций сил США

Ранее американская газета The New York Times со ссылкой на источники в Пентагоне сообщила, что подразделения вооруженных сил США возобновили совместные операции с Ираком

ТАСС, 16 января. Иракские власти не давали разрешения на возобновление военных операций сил Соединенных Штатов на территории Ирака. Об этом, как сообщил телеканал Sky News - Arabia, заявил в четверг пресс-секретарь верховного главнокомандующего иракских вооруженных сил.

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Багдад "не давал никакого согласия на возобновление действий американской армии" на территории страны, отметил пресс-секретарь главнокомандующего ВС Ирака.

Ранее в четверг американская газета The New York Times со ссылкой на источники в Пентагоне сообщила, что подразделения вооруженных сил США в среду возобновили совместные операции с Ираком, в том числе против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), прерванные после демонстраций протеста перед американским посольством в Багдаде две недели назад. Однако газете не удалось получить в Багдаде сведения, кто именно санкционировал возобновление совместных военных операций.

Теги
СШАИракОбострение конфликта на Ближнем Востоке
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