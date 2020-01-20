Новый посол США заявил, что рассчитывает на диалог с правительством России

"Здравствуйте! Меня зовут Джон Салливан. Для меня большая честь быть новым послом США в РФ. Как многие из вас знают, последние два с половиной года я занимал должность заместителя государственного секретаря США. В круг моих обязанностей входило решение проблем мирового значения и руководство усилиями правительства США по взаимодействию с Россией по вопросам, представляющим взаимный интерес, включая стратегическую безопасность и борьбу с терроризмом, - заявил американский дипломат в своем первом на посту посла в РФ видеообращении, опубликованном в Facebook. - Я могу с гордостью сказать, что наше сотрудничество по этим направлениям сделало мир более безопасным. Существуют и другие области взаимодействия между нашими странами, по которым США и Россия должны продолжать сотрудничество: Арктика, исследование космоса, поиск мирного решения афганского вопроса и денуклеаризация Корейского полуострова".

"В качестве посла США в РФ я рассчитываю на сотрудничество с российским правительством по этим и другим важным вопросам, представляющим интерес для наших стран", - добавил дипломат.