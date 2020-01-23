"Настоящее "Черное зеркало". Кто и как борется с системой распознавания лиц в США

Камеры сканируют людей на улицах, в общественном транспорте, в аэропортах и даже в социальных сетях. Технологию используют в колледжах и университетах, а также на концертах и фестивалях. Рассказываем, почему активисты из США выступают против этой системы и можно ли добиться ее запрета.

Сторонники системы распознавания лиц считают, что ее польза очевидна: она может помочь выследить преступников, найти пропавшего человека, да и вообще сделать гораздо безопаснее города и общественные пространства.

Использование этого инструмента в первую очередь стремятся расширить различные полицейские подразделения. Так, благодаря новой технологии правоохранителям из Мэриленда удалось задержать подозреваемого в стрельбе в редакции газеты Capital Gazette. Министерство национальной безопасности утверждает, что распознавание лиц помогает правительству лучше контролировать миграционные потоки и выявлять нелегалов. Над созданием и улучшением технологии активно работают Google, Microsoft, Amazon и Facebook.

Противники слежки

Однако некоторые уверены, что распознавание лиц вовсе не делает жизнь безопаснее, а как раз наоборот. По их мнению, технология занимается слежкой и вмешивается в частную жизнь. В распоряжении системы оказывается огромная база биометрических данных, которая может попасть в руки злоумышленников и применяться не по назначению. Также существует риск злоупотребления данными со стороны правоохранительных органов. В США уже были случаи, когда полицейские использовали секретные базы для слежки за своими партнерами, членами семьи, соседями и журналистами.

Кроме того, алгоритм все еще несовершенен. Он работает хуже применительно к женщинам, детям, людям с размытым гендером и к лицам неевропейского типа.

Борьба за будущее

Некоммерческая адвокатская группа в области цифровых прав из США Fight For the Future (FFF; Борьба за будущее — англ.) — одни из тех, кто активно выступают против вмешательства современных технологий в частную жизнь.