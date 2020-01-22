Белый дом обвинил во лжи главу комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США

ВАШИНГТОН, 23 января. /ТАСС/. Белый дом в среду обвинил во лжи председателя спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адама Шиффа (демократ от штата Калифорния), выступавшего в Сенате во время разбирательства в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

"Адам Шифф лжет, что президент Трамп откладывал встречу с президентом [Украины Владимиром] Зеленским. Президент Трамп приглашал президента Зеленского в Белый дом - без каких-либо предварительных условий - трижды: 21 апреля, 29 мая и 25 июля. Они при первой же возможности встретились в ООН [в конце сентября прошлого года], - отмечается на странице Белого дома в Twitter. - Шифф продолжает лгать. Нигде на всем протяжении [июльского] телефонного разговора президент Трамп не просит президента Зеленского объявить о расследовании".

"В конечном счете, вопрос заключается в том, требуют ли невызывающие сомнения действия президента отстранения от должности 45-го президента США, потому что он злоупотреблял своим служебным положением и доверием общественности, используя свою власть для личной выгоды, добиваясь в нарушение закона иностранной помощи при переизбрании, - сказал Шифф, выступая более двух часов в Сенате. - Если это поведение не подпадает под импичмент, то [под импичмент] ничего не подпадает".