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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Боррель подтвердил, что встреча Совместной комиссии по ядерной сделке пройдет в феврале

Глава дипломатии Евросоюза также подчеркнул, что оставшиеся участники СВПД "подтвердили свою решимость сохранить соглашение, которое отвечает интересам всех"

БРЮССЕЛЬ, 24 января. /ТАСС/. Встреча представителей стран - участниц Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе пройдет в феврале. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, распространенном в пятницу по итогам консультаций с участниками СВПД.

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"Все участники договорились продолжить обсуждение на экспертном уровне вопросов, касающихся озабоченностей в отношении реализации ядерной сделки, а также более широких последствий выхода Соединенных Штатов из СВПД и повторного введения санкций. Совместная комиссия будет регулярно проводить обзор достигнутого прогресса. Следующая встреча состоится в феврале", - заявил глава дипломатии ЕС.

Боррель также подчеркнул, что оставшиеся участники СВПД "подтвердили свою решимость сохранить соглашение, которое отвечает интересам всех". "Несмотря на различия в методах, есть согласие в том, что требуется больше времени из-за сложности затрагиваемых вопросов. Таким образом, временные рамки расширяются", - сказал он.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в европейской дипломатии сообщила, что встреча представителей стран - участниц СВПД может состояться во второй половине февраля. По их информации, дипломаты из России, Великобритании, Германии, Ирана, КНР и Франции встретятся для предварительного обсуждения ядерной сделки. У них будет 15 дней для того, чтобы решить, стоит ли проводить полномасштабные переговоры на уровне министров иностранных дел. Этот срок может быть продлен.

Теги
ИранСитуация вокруг ядерной программы ИранаБоррель, Жозеп
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