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Выборы президента США - 2020

Власти Нью-Гэмпшира ожидают на праймериз явку на уровне 50% и активизацию демократов

Опросы общественного мнения фиксируют резкое падение уровня популярности бывшего вице-президента США Джозефа Байдена

КОНКОРД /штат Нью-Гэмпшир/, 11 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Власти штата Нью-Гэмпшир уверены в надежности своей системы обработки голосов и рассчитывают на то, что явка на первичных выборах (праймериз), которые пройдут в штате во вторник, составит примерно 50% от числа зарегистрированных избирателей. Об этом сообщил в понедельник на встрече с журналистами заместитель вице-губернатора Нью-Гэмпшира Дэвид Скэнлан.

Высокая явка

"Мы ожидаем на праймериз явку на уровне около 50% от числа зарегистрированных избирателей. На предстоящих выборах мы ожидаем более высокую явку со стороны сторонников демократов", - отметил Скэнлан. По его данным, число зарегистрированных избирателей в Нью-Гэмпшире, где преобладает белое население, составляет около 1,3 млн человек.

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Опросы общественного мнения фиксируют резкое падение уровня популярности бывшего вице-президента США Джозефа Байдена после его фиаско по итогам собраний партийных активистов (кокусов), состоявшихся в Айове 3 февраля. Байден занял там лишь четвертое место (его поддержали 15,8% участников собраний), уступив экс-мэру города Саут-Бенд (штат Индиана) Питу Буттеджаджу (26,2%), сенатору от штата Вермонт Берни Сандерсу (26,1%) и сенатору от Массачусетса Элизабет Уоррен (18%). Пятое место заняла сенатор от Миннесоты Эми Клобушар (12,3%).

Отвечая на вопрос о сроках подведения итогов праймериз, заместитель вице-губернатора обратил внимание на то, что первичные выборы во вторник проведут и демократы, и республиканцы. "Я ожидаю, что результаты станут известны достаточно быстро. Ведущие телекомпании объявят победителя к 21:30 (05:30 мск среды - прим. ТАСС)", - ответил Скэнлан.

Обработка

Журналистов интересовало, может ли повториться в Нью-Гэмпшире скандал, омрачивший первые в нынешнем избирательном цикле кокусы в Айове 3 февраля. Тогда демократам из-за сбоя компьютерной программы и приложения для мобильных платформ, предназначенных для обработки и передачи данных из избирательных участков, пришлось ждать официальных результатов голосования почти трое суток.

"Мы не используем приложения для передачи данных о результатах голосования или о любом этапе выборов. Наши приложения предназначены исключительно для информирования избирателей, в дополнение к этому имеется профильный сайт, где размещена информация о времени, месте, длительности праймериз и т. д. У нас нет электронных методов передачи данных о результатах голосования", - заверил заместитель вице-губернатора Нью-Гэмпшира, напомнив, что избиратели заполняют бумажные бюллетени от руки, а принятая система голосования "остается неизменной почти 60 лет".

По его словам, единственное имеющееся электронное оборудование - это комплекс обработки избирательных бюллетеней. "Это устройство лишено модема, не подключено к сети Wi-Fi или интернету, не имеет функционирующих внешних разъемов. Единственный провод этого устройства - это подключение к электросети", - пояснил Сканлэн.

По его данным, на праймериз в этом штате тщательно проверяется удостоверение личности избирателя, уточняется его место жительства и другие личные данные. Около 30% жителей штата зарегистрированы как сторонники Демократической партии, столько же - как сторонники Республиканской партии, оставшиеся 40% не приписаны ни к одной партии и в принципе вправе отдавать свой голос на праймериз любому претенденту. Данное обстоятельство сопутствует успеху тех претендентов, которые до первичных выборов в Нью-Гэмпшире считались аутсайдерами предвыборной борьбы, отметил Скэнлан.

Демократам предстоит 11 февраля распределить голоса 33 делегатов, которые поедут на национальный съезд партии 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин), где и будет назван кандидат на выборах президента США. Республиканцам надо определиться с голосами 22 делегатов своего съезда, который пройдет 24-27 августа в городе Шарлотт (штат Северная Каролина). Для выдвижения кандидатом от Республиканской партии необходимо заручиться голосами 1276 из 2441 делегата съезда, от демократов - как минимум 1990 из 3979 делегатов.

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СШАВыборы президента США - 2020
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