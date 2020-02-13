США намерены защищаться посредством сдерживания за неимением гиперзвукового оружия

ВАШИНГТОН, 13 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты будут в ближайшие годы, пока у них не появится собственное гиперзвуковое оружие, защищать себя от России и Китая в этой сфере с помощью сдерживания. Об этом заявил в четверг глава Стратегического командования Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард на слушаниях в комитете Сената Конгресса по делам вооруженных сил.

Ему был задан вопрос, не следует ли Пентагону сфокусировать внимание на создании средств защиты от гиперзвукового оружия, учитывая, что такого оружия у Вашингтона сейчас нет, а появиться оно может лишь через четыре года или пять лет, в то время как Россия и Китай уже развертывают его. "Если отвечать коротко, то да", - подтвердил Ричард, уточнив, что расходы на эти нужды были заложены в проект американского федерального бюджета на 2021 финансовый год.

При этом, по его словам, уже сейчас США способны защитить себя от применения гиперзвукового оружия со стороны России или Китая посредством сдерживания. "В том, что касается России и Китая, мы сейчас защищаем себя с помощью сдерживания. Мы можем сделать так, что они понесут такие издержки, которые сочтут неприемлемыми, и это сдержит их от использования этого (гиперзвукового - прим. ТАСС) или какого-либо другого инновационного вида оружия", - убежден адмирал.

Вместе с тем он отказался уточнить на открытых слушаниях, как именно США планируют это делать в гипотетической ситуации, когда военный конфликт с другим государством уже начался. Ричард подчеркнул, однако, что может рассказать об этом подробнее на закрытом брифинге для законодателей.

Ядерные боеголовки

Ричард подчеркнул, что Соединенные Штаты не собираются оснащать разрабатываемое ими гиперзвуковое оружие ядерными боеголовками вне зависимости от того, как поступят в этом отношении другие страны.

Он подтвердил, что гиперзвуковое оружие теоретически способно доставлять ядерные боеголовки. "Да, это абсолютно так", - сказал он. Вместе с тем Ричард подчеркнул, что Вашингтон не собирается это делать. "В настоящий момент у нас нет такой политики или намерения делать гиперзвуковое оружие ядерным. Другие государства могут поступать в данной сфере так, как считают нужным", - заявил адмирал.

"Это соревнование, оно во многом похоже на появление межконтинентальных баллистических ракет в конце 1950-х - начале 1960-х годов, и мы готовы к этому", - добавил Ричард.

Гиперзвуковое оружие России

Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин заявил о том, что появление у Москвы гиперзвукового оружия сделало бессмысленными огромные траты других стран на сдерживание России.

В среду газета "Известия" со ссылкой на источники в военно-промышленном комплексе сообщила, что российские инженеры занимаются проектированием оружия против гиперзвуковых ракет - сверхдальнобойной ракеты воздушного базирования, которая способна перехватывать высокоскоростные и маневрирующие цели.

В последние месяцы в США неоднократно признавали, что страна отстала от России и Китая в производстве гиперзвукового оружия. Глава Пентагона Марк Эспер 7 декабря 2019 года отметил, что США оказались в этой сфере "в роли догоняющего". Он объявил об удвоении в 2020 году финансирования разработки гиперзвуковых боеприпасов наземного, воздушного и морского базирования. По данным американских СМИ, сейчас в интересах военных ведется девять проектов. На 2020 год назначены летные испытания четырех прототипов.