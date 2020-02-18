Власти ЛНР заявили о повреждении домов в результате массированного украинского обстрела

ЛУГАНСК, 18 февраля. /ТАСС/. Власти Луганской народной республики (ЛНР) сообщили во вторник о повреждении жилых домов в городе Кировске в результате массированного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил Луганскинфрмцентр со ссылкой на администрацию города.

"Обстрелы начались приблизительно с 06:00 утра", - говорится в сообщении управления внутренней политики администрации Кировска. Под огонь попали четыре населенных пункта - город Кировск, а также входящие в его состав поселок Донецкий, поселок Голубовское и село Березовское. В поселке Донецкий снаряд попал во двор одного из жилых домов и в крышу другого дома. В поселке Голубовское произошло прямое попадание снаряда в квартиру на одной из улиц, на другой улице горит жилой дом. Город Кировск находится под контролем ЛНР. Украинские власти, которые не контролируют Кировск, в рамках политики декоммунизации переименовали его в Голубовку.

Ранее сегодня Народная милиция ЛНР сообщила о попытке прорыва диверсионной группы Вооруженных сил Украины в районе линии соприкосновения в Донбассе. По ее сведениям, группа в составе 10 человек выдвинулась в направление позиций ЛНР в районе населенного пункта Голубовское, но подорвалась на минном поле, не менее двух военнослужащих погибли и трое получили ранения. После этого, как указывается в сообщении, "с целью эвакуации убитых и раненных командованием 93-й бригады ВСУ был отдан приказ нанести массированный артиллерийский удар по населенным пунктам ЛНР".

В свою очередь в Киеве заявили об атаке на позиции ВСУ. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о созыве Совета национальной безопасности и обороны "в связи с обострением ситуации в Донбассе". По его словам, были "атакованы позиции" ВСУ вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. "К сожалению, с нашей стороны есть потери. По состоянию на сейчас бой завершен", - отметил Зеленский. Он назвал произошедшее "попыткой сорвать мирный процесс в Донбассе, который начал продвигаться хоть и небольшими, но неудержимыми шагами".

Ранее штаб украинских сил в Донбассе подтвердил гибель одного военнослужащего и ранение четырех.