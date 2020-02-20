В МИД КНР назвали законной аннуляцию аккредитации трех журналистов Wall Street Journal

ПЕКИН, 20 февраля. /ТАСС/. Решение об аннулировании аккредитации трех журналистов американской газеты Wall Street Journal было принято в соответствии с законом. Как заявил в четверг на брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, средства массовой информации, злонамеренно дискредитирующие Китай, будут платить за это.

"Что касается отзыва трех корреспондентских удостоверений журналистов Wall Street Journal, то я вчера подробно ответил на этот вопрос. Подчеркну, китайская сторона занимается вопросами иностранных журналистов в соответствии с законом", - сказал дипломат.

"Те средства массовой информации, которые открыто делают оскорбительные заявления, пропагандируют расизм и злонамеренно дискредитируют Китай, будут платить цену", - подчеркнул он.

Как сообщил в среду МИД КНР, правительство Китая приняло решение аннулировать аккредитацию трех корреспондентов Wall Street Journal в Пекине из-за публикации газетой статьи под заголовком "Китай - настоящий больной Азии". Как заявил Гэн Шуан, "Китай не приветствует публикации, носящие расистский характер, а также преднамеренно очерняющие китайские СМИ". Позднее Wall Street Journal сообщила, что журналистам предписано покинуть страну в течение пяти дней.

В среду Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Соединенные Штаты осуждают действия властей КНР.