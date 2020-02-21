Трамп назвал дезинформацией заявления о вмешательстве РФ в выборы США для его переизбрания

ТАСС, 21 февраля. Президент США Дональд Трамп в пятницу назвал очередной "кампанией по дезинформации" появившиеся в СМИ новые сообщения о том, что Россия якобы вмешивается в президентские выборы 2020 года в США, будто бы выступая на стороне действующего американского лидера.

"Еще одна кампания по дезинформации запущена демократами в Конгрессе. Утверждается, что Россия предпочитает меня любому кандидату из ничего не делающих демократов, которые спустя две недели все еще не могут посчитать свои голоса в Айове", - написал Трамп на своей странице в Twitter.