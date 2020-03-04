Коронавирус не повлиял на явку избирателей на первичных выборах в Вирджинии

Участки для голосования открылись в Вирджинии в 6:00 по местному времени (14:00 мск). Корреспондент ТАСС вместе с небольшой группой иностранных журналистов удалось побывать на двух из них: в средней школе Langley в населенном пункте Маклин и в начальной школе Graham Road в городе Фолс-Черч. Уроки в них в этот день отменены. В обоих учебных заведениях место для голосования организовано в холле на первом этаже. В районе 8:00 (16:00) на участках, посещение которых у большинства желающих отдать свой голос занимает не более пяти-семи минут, была спокойная и тихая обстановка, очередей не наблюдалось.

"Обычно у нас много людей утром, потом во время обеденного перерыва и после работы", - рассказала журналистам, в числе которых был корреспондент ТАСС, представитель избирательной комиссии на участке в школе Langley Аманда Бриджес. Она добавила, что в этот раз явка ожидается примерно на уровне 30%, что, по словам Бриджес, является стандартным показателем для первичных выборов. В свою очередь представитель избиркома в Graham Road Роберт Мэнскер рассказал, что на его участке ожидается 50-процентная явка.

По мнению директора департамента по проведению выборов округа Фэрфакс Гэри Скотта, ситуация с распространением нового коронавируса к снижению явки избирателей не привела. "Я так не думаю", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Скотт также отметил, что ему не известно о том, чтобы власти штата принимали какие-либо особые меры в связи со вспышкой 2019-nCoV. "Мне о подобном не известно. В Вирджинии, как и в большинстве штатов, то, что происходит на избирательных участках, находится в ведении местных властей, они могут предоставить нам какие-то общие рекомендации, но они не могут обязать нас делать что-либо", - пояснил Скотт, подчеркнув, что к настоящему моменту в штате случаев заражения зафиксировано не было. "Что мы делаем сейчас, так это проявляем осторожность, моем руки. <...> Однако обычно мы делаем так на всех выборах, по крайней мере моя команда так делает", - рассказала при этом Бриджес.

За кого отдают голоса

В этот день поддерживающие Демократическую партию США американцы, решая, за кого отдать свой голос, выбирают из экс-вице-президента США Джозефа Байдена, сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, сенатора от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, экс-мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга и члена палаты представителей Конгресса США Тулси Габбард.