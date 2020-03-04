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Выборы президента США - 2020

Коронавирус не повлиял на явку избирателей на первичных выборах в Вирджинии

По данным корреспондента ТАСС, на участках была спокойная и тихая обстановка, очередей не наблюдалось
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Описание
© Дарья Ряжских/ТАСС
© Дарья Ряжских/ТАСС
© Дарья Ряжских/ТАСС

ФЭРФАКС /штат Вирджиния/, 4 марта. /Корр. ТАСС Дарья Ряжских/. Первичные выборы в крупнейшем округе Вирджинии - Фэрфаксе - проходят во вторник в обычном режиме. Как отмечают представители местных властей, вспышка нового коронавируса 2019-nCoV на явке избирателей не отразилась.

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Участки для голосования открылись в Вирджинии в 6:00 по местному времени (14:00 мск). Корреспондент ТАСС вместе с небольшой группой иностранных журналистов удалось побывать на двух из них: в средней школе Langley в населенном пункте Маклин и в начальной школе Graham Road в городе Фолс-Черч. Уроки в них в этот день отменены. В обоих учебных заведениях место для голосования организовано в холле на первом этаже. В районе 8:00 (16:00) на участках, посещение которых у большинства желающих отдать свой голос занимает не более пяти-семи минут, была спокойная и тихая обстановка, очередей не наблюдалось.

"Обычно у нас много людей утром, потом во время обеденного перерыва и после работы", - рассказала журналистам, в числе которых был корреспондент ТАСС, представитель избирательной комиссии на участке в школе Langley Аманда Бриджес. Она добавила, что в этот раз явка ожидается примерно на уровне 30%, что, по словам Бриджес, является стандартным показателем для первичных выборов. В свою очередь представитель избиркома в Graham Road Роберт Мэнскер рассказал, что на его участке ожидается 50-процентная явка.

По мнению директора департамента по проведению выборов округа Фэрфакс Гэри Скотта, ситуация с распространением нового коронавируса к снижению явки избирателей не привела. "Я так не думаю", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Скотт также отметил, что ему не известно о том, чтобы власти штата принимали какие-либо особые меры в связи со вспышкой 2019-nCoV. "Мне о подобном не известно. В Вирджинии, как и в большинстве штатов, то, что происходит на избирательных участках, находится в ведении местных властей, они могут предоставить нам какие-то общие рекомендации, но они не могут обязать нас делать что-либо", - пояснил Скотт, подчеркнув, что к настоящему моменту в штате случаев заражения зафиксировано не было. "Что мы делаем сейчас, так это проявляем осторожность, моем руки. <...> Однако обычно мы делаем так на всех выборах, по крайней мере моя команда так делает", - рассказала при этом Бриджес.

За кого отдают голоса

В этот день поддерживающие Демократическую партию США американцы, решая, за кого отдать свой голос, выбирают из экс-вице-президента США Джозефа Байдена, сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, сенатора от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, экс-мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга и члена палаты представителей Конгресса США Тулси Габбард.

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Барбара Кримголд, голосовавшая в Langley, решила поддержать в этот день Уоррен, а ее муж Фред Кримголд - Сандерса, который, по его мнению, является "невероятно идейным" человеком. Кримголд, хоть и голосовал за Сандерса, в его победе сомневается, полагая, что тот "не соответствует американскому образу жизни". "Люди, которые управляют этой страной, не хотят социал-демократии", - сказал Кримголд корреспонденту ТАСС. "Он может выиграть голоса делегатов, но истеблишмент Демократической партии, корпоративные демократы <...> Мне кажется, они намерены обеспечить, чтобы у него было хоть и много [голосов], но не большинство", - предположила Барбара.

В свою очередь житель Фолс-Черч Кевин, не уточнивший свою фамилию, считает, что "больше других ценности Демократической партии отражает Байден". Именно за него он и отдал свой голос. "К тому же, мне кажется, в дополнение к умению быть президентом у него есть сердце", - добавил Кевин.

Также голосовавший в Graham Road Крис, заявил корреспонденту ТАСС, что, по его мнению, "Байден не может победить Трампа", в связи с этим он отдал свой голос за Блумберга.

Многие приходят на участок вместе с детьми. Как рассказала корреспонденту ТАСС Кристи, пришедшая в Graham Road вместе с маленьким сыном, для нее это способ научить ребенка гражданской ответственности. Сама Кристи в этот день голосовала за Байдена. В свою очередь ее сын на вопрос о том, кого бы он поддержал, отвечать не стал. "Любого, кто разрешил бы ему пойти на детскую площадку сейчас", - ответила за него Кристи.

"Супервторник"

В ситуации с республиканцами никакой интриги нет - реальных соперников в этой внутрипартийной борьбе у действующего президента Дональда Трампа нет. На фоне этого в Вирджинии "праймериз" республиканцев в этот день решено было не проводить. По решению руководства парторганизации 49 делегатов от этого штата на съезд будут названы на партконференции в июне.

Для демократов же в этот день решается судьба 1345 мандатов - более трети от общего числа на предстоящем 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин) партийном съезде, где для победы в первом туре необходимо заручиться поддержкой 1991 из 3979 делегатов. От Вирджинии на съезд направятся 99 делегатов.

Избирательные участки штата закроются в 19:00 (3:00 мск 4 марта). Первые предварительные итоги, как ожидается, будут оглашены вскоре после этого.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Сандерс, БерниБлумберг, МайклВыборы президента США - 2020
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CNN: Байден побеждает на первичных выборах в штате Вирджиния
По прогнозам ведущих СМИ США, Байден также побеждает на праймериз демократов в Северной Каролине
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