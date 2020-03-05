Эрдоган заявил, что встреча с Путиным по Идлибу имеет большое значение для региона

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в четверг выразил уверенность, что московские переговоры по ситуации в провинции Идлиб очень важны для региона.

"Мы должны были провести эту встречу в Турции, но из-за вашей работы по поправкам в Конституцию мы решили принять ваше приглашение и приехать сюда. Безусловно, наша сегодняшняя встреча по Идлибу имеет большое значение, поскольку в регионе наблюдается очень напряженная обстановка. Я знаю, что сегодня весь мир следит за нашими переговорами. Считаю, что наши решения и шаги, которые будут приняты сегодня, облегчат ситуацию в Идлибе", - сказал он.

Эрдоган также подчеркнул, что отношения между Анкарой и Москвой достигли своего пика.

"Мы сейчас переживаем период, когда отношения между Турцией и Россией достигли своего пика как в торговле, так и в оборонной промышленности. Считаем, что нам нужно продолжать двигаться в этом направлении, это является нашей основной задачей. Уверен, что мы преуспеем в этом деле", - сказал Эрдоган.