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Эрдоган считает, что соглашение России и Турции по Идлибу приносит значительные выгоды

Президент Турции отметил, что перемирие "готовит почву для стабилизации и нормализации ситуации" в сирийской провинции

АНКАРА, 6 марта. /ТАСС/. Подписанное между РФ и Турцией соглашение по сирийскому Идлибу приносит значительные выгоды. С таким утверждением выступил президент Турции Тайип Эрдоган турецким журналистом на борту своего самолета, когда возвращался из России. Фрагменты этого интервью публикует в пятницу газета Hurriyet.

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"Наши друзья (Россия - прим. ТАСС) также следят за режимом прекращения огня, которое вступает в силу в 00:01 мск 6 марта 2020 года (уже вступило - прим. ТАСС). Режим прекращения огня в различных сферах приносит значительные выгоды. Он защищает наши границы от террористов и режима [президента Сирии Башара Асада]. Перемирие также готовит почву для стабилизации и нормализации ситуации в регионе Идлиб. Оно защищает наших военных, которые там находятся, а также мирных граждан", - сказал он.

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на состоявшихся 5 марта в Москве переговорах согласовали введение режима прекращения огня и ряд других мер, нацеленных на урегулирование ситуации в сирийской провинции Идлиб. Достигнутые ими договоренности предусматривают, что боевые действия в Идлибе будут прекращены вдоль всей линии соприкосновения с вступлением в силу перемирия 6 марта. С 15 марта РФ и Турция начнут совместное патрулирование по трассе М4, вдоль которой будет создан коридор безопасности. Москва и Анкара подтвердили приверженность сохранению суверенитета Сирии и договорились продолжать решительную борьбу с терроризмом.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСирияТурцияРоссияКризис в СирииАсад, Башар ХафезЭрдоган, Реджеп ТайипСирийско-турецкий конфликтВстреча Путина и Эрдогана в Москве
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