Представитель вице-президента США опроверг информацию о его самоизоляции

ВАШИНГТОН, 11 мая. /ТАСС/. Вице-президент США Майкл Пенс не находится на самоизоляции, он следует всем рекомендациям медиков и в понедельник будет присутствовать в Белом доме. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении официального представителя вице-президента Девина О'Мэлли.

"Вице-президент Пенс продолжит следовать советам медицинской службы Белого дома и не находится на карантине. Кроме того, вице-президент Пенс <...> планирует присутствовать завтра [в понедельник] в Белом доме", - отметил он. По словам О'Мэлли, Пенс ежедневно проходит обследование на выявление нового коронавируса, которое давало отрицательный результат.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Пенс находится на самоизоляции после того, как коронавирус нового типа был обнаружен 8 мая у его пресс-секретаря Кэти Миллер - супруги советника главы государства Дональда Трампа Стивена Миллера.

До этого на карантин ушли три члена рабочей группы, созданной Белым домом в целях борьбы с коронавирусом, которую возглавляет Пенс. Полную самоизоляцию будут на протяжении 14 дней соблюдать глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд, глава управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США Стивен Хан и директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,3 млн случаев заражения новым коронавирусом, умерли свыше 79,5 тыс. человек.