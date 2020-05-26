Нового директора нацразведки США Джона Рэтклиффа привели к присяге

ВАШИНГТОН, 26 мая. /ТАСС/. Церемония приведения к присяге нового директора национальной разведки США Джона Рэтклиффа прошла во вторник в штаб-квартире координатора всех 16 разведывательных ведомств страны в штате Вирджиния.

В США вступает в должность новый глава нацразведки

Впервые без двухпартийной поддержки. В США вступает в должность новый глава нацразведки

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Об этом сообщил телеканал Fox News.

К присяге Рэтклиффа привел уже бывший исполняющий обязанности директора нацразведки Ричард Гренелл.

Пост директора нацразведки США был создан после терактов 11 сентября 2001 года в рамках масштабной реформы работы американских спецслужб. Он координирует деятельность всех 16 разведывательных ведомств страны.