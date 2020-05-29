Турецкие самолеты дозаправили американские бомбардировщики B-1B над Черным морем

ТАСС, 29 мая. Турецкие самолеты-заправщики KC-135R Stratotanker выполнили дозаправку в воздухе стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США в ходе полета последних над Черным морем. Об этом в пятницу сообщило Минобороны Турции.

"В рамках военного сотрудничества между двумя странами [Турцией и США] турецкие самолеты-заправщики выполнили дозаправку в воздухе американских B-1 в ходе их полета над Черным морем", - отмечается в сообщении ведомства.

На видеозаписи заправки, опубликованной турецким Минобороны, запечатлен процесс дозаправки в воздухе одного из бомбардировщиков B-1B самолетом KC-135R, состоящим на вооружении 101-й эскадрильи ВВС Турции. Данное подразделение базируется на авиабазе Инджирлик.

В пятницу два американских стратегических бомбардировщика B-1B выполнили продолжительный полет над Европой и Черным морем. На различных этапах полета самолеты взаимодействовали с польскими истребителями F-16 и МиГ-29, румынскими F-16 и МиГ-21, украинскими Су-27 и МиГ-29, а также турецкими самолетами-заправщиками KC-135. Как подчеркнули в пресс-службе Европейского и африканского командования ВВС США, взаимодействие B-1B с турецкими и украинскими самолетами было отработано впервые.

Как ранее сообщили в Минобороны РФ, российские истребители Су-27 и Су-30 поднимались в воздух в пятницу для сопровождения В-1В ВВС США над нейтральными водами Черного моря. После успешного выполнения задачи истребители Воздушно-космических сил России благополучно вернулись на аэродромы базирования.