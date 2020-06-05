В Раде зарегистрировали постановление об отставке главы МВД

КИЕВ, 5 июня. /ТАСС/. Депутаты Верховной рады зарегистрировали в парламенте постановление об отставке министра внутренних дела Украины Арсена Авакова, собрав 55 подписей. Однако парламентское большинство не планирует поддерживать такую инициативу, и последний "майданный" министр, вероятнее всего, продолжит пребывать на своем посту.

Инициатива уже в Раде

"В Раде зарегистрировали постановление об увольнении министра внутренних дел Арсена Авакова. Его подписали 55 депутатов", - написал в пятницу в своем Telegram-канале экс-депутат украинского парламента Сергей Лещенко. Он сообщил и список подписавшихся под документом, среди которых парламентарии из "Голоса" (лидер партии - Святослав Вакарчук) и пропрезидентской партии "Слуга народа". Ранее в пятницу о намерении предложить такое постановление проинформировал депутат от "Голоса" Ярослав Железняк, уточнив, что инициативу об отставке Авакова подписали 56 его коллег.

Сбор подписей за отставку "долгожителя" украинского кабмина, сохраняющего свой пост еще со времен "майдана" - с 27 февраля 2014 года, Арсена Авакова в Раде начали собирать 2 июня депутаты от "Голоса" и "Слуги народа". "Фасадная реформа патрульной полиции не изменила пока сущности системы, в которой продолжает происходить более 60 000 пыток ежегодно, - заявила тогда член фракции "Голос" Инна Совсун, аргументируя необходимость отставки министра. - Полиция не защищает обычных граждан, но очень хорошо покрывает своих". В свою очередь Железняк напомнил, что парламент "по собственной инициативе может инициировать увольнение любого члена правительства", "даже если речь идет о таком мощном представителе кабинета министров, как министр внутренних дел".

Катализатором инициативы об отставке Авакова оказались два громких уголовных преступления, произошедших на Украине неделей ранее: 25 мая стало известно, что в Кагарлыке Киевской области полицейские прямо в отделении изнасиловали и пытали женщину, физическим издевательствам там подвергся и мужчина; 29 мая в Броварах Киевской области в результате конфликта перевозчиков произошла массовая перестрелка, в которой трое человек пострадали, а в целом были замешаны более 60 человек, 39 из которых впоследствии были арестованы.

Отчет Авакова

Глава МВД Украины откликнулся на просьбу депутатов и выступил с отчетом в Раде в пятницу. "Считаю крайне важным акцентировать внимание на фактах вместо сплетен и инсинуаций, которыми определенные политические силы пытаются заполнить информационное пространство", - так начал свое выступление министр.

Он напомнил, что в сфере МВД работает 360 тыс. человек, и заявил, что все они не должны нести ответственность за преступления отдельных представителей системы. "И МВД, и Нацполиция являются срезом, отражением и плотью от плоти украинского общества. Среди нас есть трудяги, герои, и те, кто, к сожалению, нарушает закон. В любом обществе, в каждой полиции мира встречаются негативные резонансные события, но принципиально важно, как система МВД реагирует на эти события - не прикрывает, не пытается скрыть, а действует быстро, жестко реагирует в соответствии с законом", - отметил Аваков.

Не стал он признавать и лично свою вину в пробуксовке расследования отдельных громких преступлений, совершенных в стране, после того как его публичных извинений потребовали парламентарии. "Я буду делать то, что нужно. Не нужно политических спекуляций. Не надо меня учить родину любить. Я патриот до мозга костей", - ответил он Раде.

Вместе с тем, Аваков однозначно осудил действия сотрудников правоохранительных органов, совершающих преступления. Он сообщил, что для предотвращения таких действий во всех подразделениях полиции на Украине будет введена система контроля следственных действий, в том числе их видеофиксация. Депутаты Рады попытались предъявить претензии к Авакову по таким делам, как убийство Шеремета или осуждение в Италии украинца Виталия Маркива. В целом ответы министра воспринимались залом удовлетворительно, нередко заканчиваясь аплодисментами.

На улицах было неспокойно

К моменту выступления Авакова в парламенте подготовились и на улице. В Киеве в пятницу состоялись сразу несколько акций протеста.

С утра у здания парламента прошел митинг с участием нескольких сотен человек, организатором выступила инициативная группа "Прочь Авакова". Люди обвиняли министра в создании "полицейского государства", в ухудшении ситуации с безопасностью в стране. Некоторые участники оказались из числа радикалов, часть из них держала в руках флаги "Правого сектора" (организация запрещена в РФ). Участники, кроме прочего, привезли на митинг старый полицейский автомобиль, который в дальнейшем перевернули, и зажгли файеры.

Уже в обед у здания парламента акцию "против полицейского произвола" провели представители ЛГБТ-сообщества. В результате полицейские задержали 8 человек с газовыми баллончиками и ножами, которые пытались помешать проведению акции ЛГБТ-сообщества.

Отставки не будет

Несмотря на усилия ряда парламентариев по отставке Авакова и поддержки их со стороны некоторой части общественности, министр пока сохраняет свой пост. В первую очередь, это связано с тем, что голоса за его снятие вряд ли найдутся в Раде, так как монобольшинство не планирует поддерживать зарегистрированное постановление.

"Не поддерживает [отставку Авакова] абсолютное большинство [фракции "Слуги народа"]", - заявил в комментарии "Общественному ТВ" депутат от пропрезидентской партии Александр Качура. Он признал, что у депутатов есть некоторые претензии к министру, но заменить его некем. "Возможно, есть претензии у нас сейчас к Арсену Борисовичу [Авакову], но в то же время, если на такое важное министерство у нас нет другого кадрового предложения, то и подписи, мне кажется, собирать неправильно", - считает депутат.

Кроме того, Качура сообщил, что между Арсеном Аваковым и президентом Украины Владимиром Зеленским есть договоренность, согласно которой министр уйдет со своего поста по первому требованию.

Пока же Зеленский отставки Авакова не потребует, отметил в беседе с корреспондентом ТАСС в пятницу украинский политолог Андрей Золотарев. "Зеленский во многом завязан на Авакове: он прекрасно понимает, что, если Аваков хлопнет дверью, то баланс сил может измениться отнюдь не в пользу Зеленского, так как если Аваков начнет играть с оппонентами Зеленского, то это создаст президенту дополнительные проблемы, которые ему, безусловно, не нужны", - считает эксперт.

Золотарев отметил, что с точки зрения поддержания безопасности в государстве действующий глава МВД Украины уже исчерпал себя и должен быть снят. "Аваков - шесть лет министр, и уже понятно, что, если руководитель не показал за два-три года результат, то он его уже никогда не покажет. Поэтому малоэффективность министра очевидна. Вместо реформы полиции украинцам "продали" муляжи американской полиции, поэтому полицейская недореформа Авакова является одной из причин того, что сегодня на улицах даже Киева никто не чувствует себя в безопасности", - пояснил он. Поэтому, полагает эксперт, в сохранении Авакова на посту министра большую роль играет политическая составляющая. "Аваков является руководителем суперминистерства - это 300 тысяч человек с оружием - полиция, Нацгвардия, Госпогранслужба, Миграционная служба, Госслужба по чрезвычайным ситуациям плюс немаленький парамилитарный уличный резерв, без которого на Украине политика невозможна. Кроме того, в этой стране правоохранительные органы - это охранники большого базара, то есть экономически он контролирует достаточно серьезный экономический потенциал. И в этой ситуации Аваков для Зеленского лучше как потенциальный союзник поневоле, нежели оппонент", - подчеркнул Золотарев. Эксперт также напомнил, что именно Аваков частично обеспечил крах Петра Порошенко на выборах президента, косвенно поддержав Зеленского - "не дав реализовать проект по скупке голосов".

В то же время Золотарев полагает, что Зеленский может решиться на отставку Авакова позднее. "Этот запрос, возможно, будет артикулироваться уже этой осенью, поскольку наряду с экономическим кризисом страну ждет достаточно жесткий политический кризис. Для Зеленского целесообразно "перепрыгнуть" осенне-зимний период, когда на Украине случались "майданы", и, возможно, вернуться к этому вопросу несколько месяцев спустя. Сейчас же, убрав Авакова, он, скорее всего, сыграет на руку Порошенко и коллективному Западу, которому Аваков непонятен и которому он мешает взять под полное внешнее управление силовую вертикаль в стране. С точки зрения политических интересов Зеленского в этой ситуации лучше с отставкой Авакова не спешить, и, если реализовывать такое намерение, то это лучше делать внезапно, но не ранее зимы", - резюмировал политолог.