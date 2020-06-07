В Вашингтоне прошла крупнейшая за последние дни демонстрация

Люди не находились постоянно на улицах перед площадью Лафайет-сквер у Белого дома. Они уходили и приходили, многие удалялись в сторону, чтобы полежать на траве в соседнем парке, кто-то расположился прямо на тротуаре, подложив под голову рюкзак или другие мягкие вещи.

Чуть дальше волонтеры развернули полевой медпункт. Помощь в нем оказывали в основном тем, кому стало плохо из-за жары. Там же, примерно в середине площади, демонстранты организовали открытый микрофон, в который мог высказаться любой желающий. Один из протестующих, белый молодой человек с длинными волосами и повязкой на голове, как у хиппи из 1960-х, призвал отправить в отставку президента Трампа.

Неподалеку от Лафайет-сквер уличные торговцы, подхватившие настроения толпы, продавали футболки с изображением Джорджа Флойда, гибель которого в Миннеаполисе и спровоцировала протесты в стране. Спрос на них также был высок. Один темнокожий мужчина пытался продавать банданы с изображением будущего соперника Дональда Трампа в борьбе за пост президента Джозефа Байдена и экс-президента страны Барака Обамы, однако присутствующие, кажется, не особо интересовались его продукцией.

На Эйч-стрит, недалеко от подожженной в конце прошлой недели Епископальной церкви Святого Иоанна, был установлен навес, под которым расположилась импровизированная кухня с двумя небольшими грилями. Желающим подкрепиться, которых выстроилась целая очередь, предлагали горячие хот-доги. Чуть дальше от Белого дома были припаркованы пять фургончиков с мороженым. В этот жаркий летний день - в Вашингтоне в субботу температура поднималась выше 30 градусов Цельсия - они пользовались у протестующих особой популярностью.

Основные события разворачивались перед площадью Лафайет-сквер около Белого дома. Тысячи протестующих заполнили пятачок на пересечении Эйч-стрит и 16-й улицы, небольшой участок которой ранее на этой неделе был переименован в Black Lives Matter Plaza (площадь "Жизнь чернокожих имеет значение"). Все они были настроены мирно, а происходящее напоминало скорее фестиваль, нежели протест: отовсюду играла музыка, собравшиеся пели, танцевали, активно общались друг с другом, заводя новые знакомства. Среди демонстрантов корреспонденты ТАСС встретили уличного художника: он установил мольберт прямо посреди толпы и карандашом делал на холсте какие-то наброски.

На фоне призывов многочисленных общественно-политических организаций устроить в Вашингтоне масштабную демонстрацию тысячи протестующих начали собираться в городе с самого утра. Центральные улицы столицы Соединенных Штатов были в этот день перекрыты для движения автомобилей, поэтому демонстранты неспешно прогуливались по широким проспектам, периодически собираясь в небольшие группы вокруг какого-нибудь оратора, решившего произнести импровизированную речь.

Несмотря на то, что протесты проходили мирно, протестующие на всякий случай все равно принесли с собой запасы молока, которое, как они считают, помогает при попадании в лицо слезоточивого вещества (его ранее применяла полиция, когда у Белого дома начинались столкновения).

Тем временем на соседнем с Белым домом здании Минфина расположились сотрудники силовых ведомств, которые в бинокль наблюдали за перемещениями толп людей. Мирный настрой демонстрантов сказывался и на правоохранителях. Их в городе было меньше, чем в начале протестов. Полицейские и бойцы национальной гвардии продолжали дежурить на некоторых улицах, однако выглядели они расслабленными.

Нечего терять кроме своих цепей

В районе 20:30 в центре города вновь начались шествия. Одно пошло вокруг Белого дома, а другая группа протестующих собралась на площади Фридом-плаза. Там, на пересечении 14-й улицы и Пенсильвания-авеню, на асфальте огромными буквами была выведена надпись Defund the Police - призыв лишить полицейских финансирования. Такой лозунг в субботу особенно часто встречался и на плакатах протестующих. По перекрестку время от времени ездили полицейские на мотоциклах, наблюдавшие за ситуацией, и люди в этот момент подбегали, чтобы сделать удачную фотографию надписи со стражами порядка на фоне.

Перед расположенным здесь же зданием мэрии округа Колумбия темнокожая девушка с мегафоном начала скандировать фразу из "Манифеста Коммунистической партии" Карла Маркса и Фридриха Энгельса: "Нам нечего терять, кроме своих цепей!" Толпа из нескольких сотен человек, большинство из которых были также темнокожими, охотно подхватила лозунг. Затем демонстранты направились к отелю Трампа в Вашингтоне.

Около него они организовали еще один импровизированный митинг. Выступала группа молодых людей, державших так называемый флаг освободительного движения чернокожих - триколор из равных горизонтальных полос: красной, черной и зеленой. "Я не знаю, была ли Америка великой, когда наших предков взяли в рабство и привезли сюда против их воли", - говорил в мегафон один из выступавших, отсылая к известному лозунгу предвыборной кампании Трампа "Сделаем Америку снова великой". "Я не могу себе представить, насколько великой она была, когда чернокожих вешали на деревьях на Юге, - продолжал он. - Кто-нибудь, объясните мне, когда Америка была великой?" "Она никогда не была! - отвечали ему из толпы. - Никогда!"

Оратор поднял крайне острую тему, касающуюся того, что бывшие рабами темнокожие, фактически в течение многих лет бесплатно создававшие богатство для белых, хоть и были в итоге отпущены на волю, но так и не получили никакой материальной компенсации за годы рабства. Он утверждал, что "происхождение 80% нынешнего богатства Америки можно связать с рабовладением". "Мы пришли сюда не просить о справедливости, мы пришли сюда не вести переговоры о справедливости, мы пришлю сюда, чтобы потребовать справедливости!" - заключил он и был поддержан одобрительными возгласами.

Полицейские ушли

К вечеру толпа у Белого дома поредела за счет того, что огромное число людей разошлось по окрестностям и хаотично перемещалось по центру. Около Лафайет-сквер остались, вероятно, наиболее активные. В частности, одна из групп в течение всего дня с мегафоном призывала "выкинуть [из Белого дома] Трампа и [вице-президента Майкла] Пенса", называя происходящие в США события восстанием, а нынешнюю администрацию "фашистским режимом Трампа и Пенса". Никаких активных действий для претворения в жизнь своих лозунгов они, однако, не предпринимали. Вокруг активистов собралась небольшая толпа, подхватывавшая иногда фразы, которые они скандировали, однако без особого энтузиазма.

Даже если демонстранты и решили бы "выкинуть Трампа" из Белого дома, полиция, кажется, уже не рассматривала всерьез возможность такого развития событий. К вечеру за железной решеткой высотой более двух метров, которой ранее обнесли Лафайет-сквер, совсем не осталось полицейских, которые все дни до этого дежурили там. Само ограждение же было увешано плакатами с лозунгами, фотографиями, рисунками, цветами, шариками.

Трамп по итогам дня написал в своем Twitter, что собралось намного меньше людей, чем ожидалось, а также похвалил за работу Национальную гвардию США, Секретную службу и вашингтонскую полицию.

Без инцидентов не обошлось

Ближе к полуночи, однако, в центре города, как и в прошлые выходные, снова начались случаи мародерства. Свидетелями одного такого происшествия стали корреспонденты ТАСС.

В районе 23:00 по местному времени группа из трех человек разбила витрину кафе в Национальном здании прессы недалеко от Белого дома и попыталась проникнуть внутрь. Они несколько раз бросили в стекло металлическую урну для мусора. Еще один молодой человек стоял на перекрестке в нескольких метрах от них, чтобы предупредить о приближении полиции. К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов, однако нарушители успели скрыться. Не исключено, что данный случай был единичным или одним из немногих.

У Белого дома к этому времени демонстрантов осталось совсем немного, обстановка была очень спокойной. Собравшиеся совсем забыли о лозунгах и просто общались друг с другом, фотографируясь на фоне ограждения у Лафайет-сквер.

Протесты в американской столице

В американской столице протесты начались 29 мая. В первые несколько дней они перерастали в беспорядки у Белого дома: протестующие закидывали полицейских пластиковыми бутылками и петардами, а те в ответ открывали стрельбу так называемыми перечными шариками, внутри которых содержится слезоточивое вещество. В воскресенье вечером демонстранты подожгли Епископальную церковь Святого Иоанна, расположенную на площади Лафайет-сквер неподалеку от Белого дома. Огонь, однако, был быстро потушен.

В понедельник вечером президент США выступил с обращением к согражданам в Розовом саду Белого дома в связи с беспорядками в стране. Он пригрозил в случае необходимости задействовать вооруженные силы для восстановления порядка в стране. Пока президент произносил речь, полиция в полной экипировке зачистила площадь Лафайет-сквер от протестующих. Американские СМИ утверждали, что при разгоне применялись резиновые пули и слезоточивый газ, однако Белый дом позднее отрицал это. Спустя некоторое время Трамп вышел из резиденции и направился в сторону уже пустой площади и дошел до подожженной днем ранее церкви, пообещав обеспечить безопасность государства.

Со вторника накал страстей начал стихать, и протесты стали носить в целом мирный характер. Число протестующих уменьшилось, хоть и незначительно. Возможно, это было вызвано и тем, что началась рабочая неделя.

Точное число участников субботней акции в Вашингтоне назвать сложно, так как демонстранты начали выходить на улицы с раннего утра, собираясь в разных частях города.