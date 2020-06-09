Париж не Миннеаполис? Как французские власти реагируют на протесты

Франция откликнулась многолюдными демонстрациями на смерть в США 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего от рук полицейских в Миннеаполисе. Несмотря на действующие из-за пандемии ограничительные меры, манифестации прошли не только в Париже, но и в Бордо, Лилле, Марселе и других городах

Демонстрации собрали по инициативе организации SOS racisme и других французских общественных движений тысячи участников. И хотя защитные меры в период пандемии никто не отменял, власти не препятствовали проведению протестных акций. Смерть Флойда, отметил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, "глубоко потрясла всех тех, кто считает, что расистским поступкам нет места в современном мире". "Мы разделяем эти чувства", — подчеркнул глава французской дипломатии. Поручение президента Характеризуя волну международных протестов, историк и социолог Франсуа Дюрпер связал ее беспрецедентные масштабы с процессами глобализации, возросшей ролью соцсетей, а также развитием эпидемии COVID-19. "Афроамериканцы особенно остро испытали на себе натиск пандемии, — считает французский исследователь. — В Миннесоте, где проживал Флойд, на долю афроамериканской общины пришлось до трети всех больных, хотя она составляет всего 9% населения штата". Вместе с фотографией Флойда часть манифестантов несла и портреты чернокожего француза Адамы Траоре. В июле 2016 года он умер в отделении жандармерии в Персане, в трех десятках километров от французской столицы, куда был доставлен из-за отсутствия документов. Медицинская экспертиза показала, что причиной смерти послужило кардиологическое заболевание, но семья не верит выводам экспертов и настаивает на новом расследовании.

Президент республики Эмманюэль Макрон пока не комментировал кампанию протестов. После событий в Миннеаполисе французский лидер и его американский визави Дональд Трамп не говорили по телефону. В Елисейском дворце подчеркнули, однако, что глава французского государства внимательно наблюдает за ситуацией. Макрон дал указание правительству ускорить подготовку предложений по совершенствованию сил правопорядка. Министерство внутренних дел быстро отреагировало на поручение главы государства. Уже вечером 8 июня министр внутренних дел Кристоф Кастанер выступил с перечнем мер, призванных исключить случаи полицейского насилия или расизма в рядах стражей порядка. "Кодекс Кастанера" Аппарат ведомства основательно потрудился над тезисами выступления своего министра. Брифинг прагматичного Кастанера в понедельник стал, бесспорно, его самым ярким и эмоциональным выступлением с тех пор, как он сменил в министерском дворце на площади Бово своего предшественника, харизматичного ветерана политики, мэра Лиона Жерара Колона.

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"Французская полиция — не американская полиция, — подчеркнул Кастанер. — Но законные вопросы возникали". Он объявил о "глубокой реформе инспекторских служб Министерства внутренних дел". Реорганизацию претерпят генеральная инспекция национальной полиции (IGPN) и аналогичная структура в национальной жандармерии (IGGN). В соответствии с задачей, поставленной министром, перемены должны содействовать большей независимости этих инспекций от контролируемых силовых служб. Глава МВД обещал реагировать на любой сигнал об ошибках сил правопорядка. "Надо сделать так, чтобы каждое из нарушений немедленно становилось предметом расследования, санкции, — считает он. — В этом отношении я буду непримирим, так как это поможет работе всей полиции". Он настаивает на немедленном увольнении стражей порядка, когда они виновны в расистских поступках или заявлениях. "Я требую от сил правопорядка нулевой терпимости к расизму", — подчеркнул он. Сотрудникам полиции и жандармам отныне запрещено применять удушающий прием при задержании правонарушителей. Глава государства также поручил министру юстиции Николь Белубе лично заняться расследованием обстоятельств смерти Адамы Траоре в 2016 году.

Распоряжения Макрона и "кодекс Кастанера" позволили снизить остроту атаки на силовые структуры. Но тем не менее критики едва ли откажутся от продолжения кампании. "Это не успокоит развернувшееся движение", — полагает известный политический аналитик Кристоф Барбье. Петиция Омара Си Живущий в Лос-Анджелесе французский актер Омар Си, звезда блокбастера "1 + 1" (Les Intouchables), начал сбор подписей в поддержку семьи Траоре. "Я участвовал в американских демонстрациях в память Флойда, — заявил он. — Но в моей голове присутствовало и имя Траоре. Его смерть тоже была несправедливой, и я рад тому, что теперь это начинают сознавать".

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Манифестанты нашли поддержку на левом фланге. Национальный секретарь Французской компартии Фабьен Руссель считает, что градус протестов "вызван ощущением безнаказанности преступлений". "Когда гнев оправдан, он должен находить выражение", — заметил лидер ФКП. Руководитель левого движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, в свою очередь, считает, что правительство должно еще больше усилить контроль за поведением правоохранителей, в частности за их общением в сети Facebook. "Если стражи порядка, общаясь в социальной сети, распространяют расистские утверждения, я вижу серьезную проблему, — заявил он. — Государственные служащие должны придерживаться республиканских ценностей". С противоположных позиций критикуют правительство на правом фланге оппозиции. Депутат парламента от партии "Национальное объединение" Брюно Бильд, направивший запрос ведомству внутренних дел, заявил, что манифестации в память Флойда были "насильственными", поскольку сопровождались беспорядками. По его мнению, "службы министерства не предприняли необходимых усилий, чтобы помешать их проведению". В "Национальном объединении" требуют теперь установить запрет на "коммунитаристские и антиполицейские манифестации". Официальный представитель партии Себастьян Шеню потребовал немедленно распустить "Лигу африканской защиты", выступившую в качестве одного из устроителей акции. Он возмущен тем, что ее руководитель назвал страну, давшую ему приют, "тоталитарной". "Такие скандальные заявления нельзя оставлять без последствий", — считает Шеню. "Нет институционального расизма" Государственный секретарь (вице-министр) в ведомстве главы правительства Сибет Ндиай, выполняющая также обязанности официального представителя кабинета министров, назвала события четырехлетней давности в Персане "драмой". "В нашей стране нет институционального насилия, — подчеркнула она. — Когда происходят инциденты, проводится расследование и в случае констатации нарушений принимаются санкции". Политик считает неправомерными параллели между событиями в США и во Франции. "Ситуацию едва ли можно сравнивать, — заметила она в ответ на вопросы репортеров. — Страны не похожи ни своей историей, ни социальной организацией, и я была бы весьма осторожна в сравнениях".

Описание Официальный представитель правительства Франции Сибет Ндиай © AP Photo/Francois Mori

По свидетельству самой Ндиай, приехавшей в Париж из Сенегала в середине 1990-х годов в подростковом возрасте, в своей работе во Франции она "никогда не подвергалась дискриминации". Ндиай не единственный французский политик родом из Сенегала. Рама Яде, занимавшая посты госсекретаря по правам человека в МИД Франции и посла при ЮНЕСКО, также родилась в сенегальской столице Дакаре. В 2009 году она была признана во Франции самым популярным политиком.

Проблемы, которые затронули устроители демонстраций, неодинаковы в США и во Франции, считает, в свою очередь, журналист и писатель, главный редактор популярного еженедельника "Марианн" (Marianne) Наташа Полони. "Париж не Миннеаполис", — заметила она.

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