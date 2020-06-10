Переговоры минской группы пройдут с участием "представителей Донбасса", назначенных Киевом

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Очередное заседание Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины состоится в среду в режиме видеоконференции. В последнее время контакты в рамках минского формата отличаются все меньшей продуктивностью и носят почти формальный характер. Как заметил по итогам прошлого заседания полпред РФ Борис Грызлов, Киев все дальше отходит от выполнения минских договоренностей и нормандских решений.

Украина уклоняется от подписания документа о дополнительных мерах контроля за прекращением огня, не выполняет договоренность об отводе сил, отказывается от ранее данных обещаний о процессуальном очищении освобожденных пленных, пытается полностью переписать план политического урегулирования. Позицию, продемонстрированную украинской делегацией на видеоконференции 27 мая, глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назвал "абсолютно деструктивной". Представители Украины, по его словам, разговаривают на языке ультиматумов, они "не могут и не хотят" мирного урегулирования в Донбассе.

На словах Киев декларирует приверженность "Минску", но при этом обозначает свои "красные линии", которые равносильны переписыванию политической части согласованного мирного плана. Представители Украины на всех уровнях отказываются от диалога с республиками Донбасса и заявляют о возможности проведения выборов в регионе только после передачи Киеву контроля над границей с РФ. При этом в Киеве говорят, что в рамках Контактной группы оппонирующей стороной для них являются не Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), а Россия. А на роль представителей Донбасса Киев решил отобрать людей из числа переселенцев, покинувших регион после начала конфликта в 2014 году.

Впервые на Украине заявили об их участии в минских переговорах еще месяц назад, но с отбором подходящих кандидатур, видимо, возникли проблемы. Так что нынешняя видеоконференция - первая, в которой принимают участие назначенные Киевом люди. В ДНР и ЛНР уже назвали такой "диалог" разговором Киева "с самим собой". Обнародованный во вторник состав новых участников, среди которых известные своими радикальными взглядами сторонники "майдана", только подтвердил эту характеристику.

Запад поможет?

Чем менее конструктивной выглядит позиция Киева в минском формате, тем больше украинское руководство апеллирует к Западу, обвиняя Россию в несговорчивости, добиваясь проведения "нормандского" саммита либо выходя с инициативами новых переговорных форматов в обход Москвы.

Только на прошлой неделе стало известно о нескольких таких инициативах Киева. Украинская делегация во главе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой посетила Германию, чтобы провести консультации по проблемам урегулирования в Донбассе. Спустя два дня президент Владимир Зеленский обсудил те же вопросы с канцлером Ангелой Меркель. В конце недели стало известно, что свои предложения по механизму установления перемирия в регионе Киев также передал в Берлин.

На итоговой пресс-конференции в Германии Кулеба в очередной раз заявил о "красных линиях" Киева и отказе от диалога с ДНР и ЛНР, но обвинил при этом Москву в нежелании идти на "конструктивное урегулирование и конструктивный диалог в Контактной группе". Он также сообщил, что украинская делегация "с фактами и документами" пыталась убедить немецких коллег в том, что "не донецкие и не луганские, а именно российские командиры командуют этими военными корпусами".

Рассказывая о решении передать "конкретные предложения" по перемирию немецким коллегам для консультаций с РФ, глава МИД Украины признал, что существуют свои предложения и у Москвы, но назвал их "абсолютно неприемлемыми". "Мы их откидываем и вносим свои", - сказал Кулеба, наотрез отказавшись раскрывать детали этого плана.

Украина не выполнила подавляющее большинство решений декабрьской "нормандской" встречи, но настойчиво на всех уровнях продолжает продвигать идею нового саммита. Скорые контакты "четверки" анонсировал, находясь в Германии, Кулеба - правда, информацию сразу же опровергли в Москве. Об уверенности в проведении до конца года переговоров на высшем уровне заявил в интервью немецким СМИ глава офиса президента Андрей Ермак. "Путь к саммиту в Берлине" обсуждал в телефонном разговоре с Меркель в конце прошлой недели и Владимир Зеленский.

А первый заместитель главы украинской делегации в Контактной группе, вице-премьер Алексей Резников, по словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, предложил недавно сломать и минский, и нормандский форматы. В статье, опубликованной на сайте Атлантического совета - исследовательского центра, действующего под эгидой НАТО, Резников предложил начать консультации по положению в Донбассе с Великобританией и США, подписавшими в 1994 году Будапештский меморандум. Причем эти переговоры, по его мнению, на первых порах должны проходить без участия России.

Комментируя эту инициативу, в МИД РФ подчеркнули, что Будапештский меморандум не имеет никакого отношения к внутриукраинскому конфликту в Донбассе, и заявили, что рассматривают заявление Резникова как очередную попытку уйти от работы по урегулированию конфликта в соответствии с уже достигнутыми договоренностями. "Еще раз мы призываем украинскую сторону прекратить саботаж Минских соглашений, перенаправить энергию, креативность на выполнение своих обязательств по Комплексу мер и пакету решений парижского саммита нормандского формата", - заявила Захарова.

Без единой линии

Заявления украинских политиков свидетельствуют, что единой линии по вопросу урегулирования конфликта у Киева, пока, видимо не существует. Еще 12 марта на минской встрече, на которой присутствовали глава офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, была достигнута договоренность о создании консультативного совета, который должен был стать новой "диалоговой площадкой с участием стран нормандского формата и сторон конфликта". Предполагалось, что в него войдут по 10 представителей от Киева и от ДНР и ЛНР, а также представители стран "нормандской четверки" с правом совещательного голоса.

Однако сначала Киев стал тормозить реализацию этой идеи, а теперь и вовсе заявил об отказе от нее. "Нет ответа от германской стороны, от французской, от ОБСЕ. Поэтому вопрос [создания консультативного совета] уже является неактуальным. Забыли и идем далее", - сказал на прошлой неделе в интервью агентству "Укринформ" первый заместитель главы украинской делегации в Контактной группе Алексей Резников.

В ЛНР это объяснение было воспринято с недоумением. "В тексте протокола нет условия, что Франция, Германия и ОБСЕ должны благословить этот совет или разрешить его создать, этого там нет. Там речь только о консультациях, связанных с участием или неучастием представителей этих стран в консультативном совете без права решающего голоса", - прокомментировал слова Резникова представитель ЛНР Родион Мирошник.

Трудно понять и отношение Киева в целом к минскому процессу. С одной стороны, глава МИД Украины провозглашает отказ от выполнения ключевых положений Минских соглашений, первый замглавы украинской делегации в Контактной группе вообще готов сломать минский формат. В то же время другой представитель Киева на минских переговорах заявляет о необходимости добросовестно соблюдать "Минск".

"Нам следует добросовестно выполнить свою часть обязательств, - сказал на прошлой неделе в интервью изданию "Левый берег" заместитель главы украинской делегации в Контактной группе, глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики Александр Мережко. - И тем самым мы покажем всем нашим партнерам, что мы стремимся к миру, что мы сделали все возможное с точки зрения выполнения минских договоренностей".

Отказ Украины имплементировать Минские соглашения Мережко попытался объяснить объективными обстоятельствами. "Давайте я вам как юрист объясню свою точку зрения относительно того, почему возникают сложности с закреплением особого статуса Донбасса на конституционном уровне, - сказал он. - В первую очередь потому, что технически это очень сложно провести. Здесь же речь идет о статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Не всего региона или целых двух областей, а отдельных территорий. В Конституции такое очень сложно юридически закрепить".

При этом представитель Киева дал понять, что поле для компромиссов по этому вопросу все же существует. В частности, он обратил внимание на недавнее интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова, в котором тот говорил, как ему кажется, не об изменениях в Конституции Украины, а об изменениях в украинском законодательстве. "Это очень интересный нюанс, над которым необходимо сейчас серьезно думать", - сказал Мережко.

Вместе с тем, говоря о приверженности "добросовестному" выполнению "Минска", украинский политик не преминул заметить, что имеет в виду только часть изложенного в документе мирного плана. "Сейчас мы сосредоточены только на добросовестном выполнении того, что зафиксировано в тексте Минских соглашений, несмотря на все интерпретации и на некоторые положения, которые мы отвергаем", - прямо сказал он.