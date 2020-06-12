{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

Трамп: восстановить порядок в Сиэтле можно, мобилизовав Национальную гвардию США

Президент США подчеркнул, что считает участников демонстраций анархистами, а также раскритиковал власти города и штата за бездействие

НЬЮ-ЙОРК, 12 июня. /ТАСС/. Губернатор американского штата Вашингтон Джей Инсли может восстановить порядок в городе Сиэтл, мобилизовав Национальную гвардию США. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью журналистам телеканала Fox News, которое вышло в эфир в четверг.

На эту тему
Беспорядки в США. Главное о волнениях, вызванных непреднамеренным убийством афроамериканца

Участники демонстраций в Сиэтле ранее объявили, что считают "автономной зоной" один из центральных районов города. Как видно на кадрах, которые транслируют местные телеканалы, протестующие в последние дни установили на дорогах десятки палаток и заграждения. Местные власти приняли решение для снижения напряженности вывести стражей порядка из полицейского участка, который находится в данном районе. Демонстранты заняли это здание. Некоторые из протестующих требуют расформировать полицию города, а также прекратить ущемления прав темнокожих.

Трамп подчеркнул, что считает участников демонстраций анархистами, а также раскритиковал власти города и штата за бездействие. "Если они не могут принять меры, то это сделаем мы", - подчеркнул американский лидер. "Мы не позволим анархистам оккупировать Сиэтл", - добавил он. "Если нам придется вмешаться, мы вмешаемся", - сказал Трамп. "Пусть это сделает губернатор. В его распоряжении отличные бойцы Национальной гвардии. Он может это сделать. Так или иначе этот вопрос будет решен", - добавил американский лидер.

Мэр Сиэтла Дженни Деркан, которая является демократом, ранее заявила, что протесты в городе были по большей части мирными. Она подчеркнула, что Трампу не следует давать оценки действиям местных властей. Губернатор Инсли также является демократом.

В конце мая в ряде американских штатов начались акции протеста, во время которых имели место столкновения с полицией, многочисленные случаи мародерства и вандализма. Поводом для этого стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Стражи порядка использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице.

Теги
СШАТрамп, ДональдБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
Глава Ассамблеи: санкции США в отношении МУС подрывают борьбу с безнаказанностью в мире
О-Гон Квон также сообщил, что на следующей неделе проведет внеочередное заседание Бюро Ассамблеи для обсуждения сложившейся ситуации
Читать полностью