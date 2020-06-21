ПНС Ливии считает позицию президента Египта объявлением войны

ТАСС, 21 июня. Выступление президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси по поводу ливийского кризиса является посягательством на суверенитет Ливии и может рассматриваться как объявление войны. Об этом говорится в специальном заявлении Президентского совета Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, которое привел в воскресенье ливийский телеканал Al-Ahrar.

Высказывания египетского лидера, отмечается в нем, "являются вмешательством во внутренние дела, возмутительным посягательством на суверенитет и могут рассматриваться как объявление войны".