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ПНС Ливии считает позицию президента Египта объявлением войны

Высказывания Абдель Фаттаха ас-Сиси "являются возмутительным посягательством на суверенитет", отмечается в заявлении Президентского совета Правительства национального согласия Ливии

ТАСС, 21 июня. Выступление президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси по поводу ливийского кризиса является посягательством на суверенитет Ливии и может рассматриваться как объявление войны. Об этом говорится в специальном заявлении Президентского совета Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, которое привел в воскресенье ливийский телеканал Al-Ahrar.

Высказывания египетского лидера, отмечается в нем, "являются вмешательством во внутренние дела, возмутительным посягательством на суверенитет и могут рассматриваться как объявление войны".

Теги
ЕгипетЛивияСиси, Абдель Фаттах, ас-
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