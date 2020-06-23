Болтон: Трамп настаивал на том, чтобы США были менее критичны в отношении России

НЬЮ-ЙОРК, 23 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп добивался того, чтобы его подчиненные меньше выступали с публичной критикой в отношении России. Об этом бывший помощник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон рассказал в своей книге "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir), которая во вторник поступила в продажу.

Болтон описывает проводившиеся в августе 2018 года консультации на тему предотвращения иностранного вмешательства в выборы в США. Как он констатирует, американские СМИ ранее не раз отмечали, что подходы Трампа и его помощников к РФ существенно различались.

"К сожалению, в этом что-то было, поскольку Трамп неоднократно возражал против критики России, а также настаивал на том, чтобы мы не были столь критичны в отношении России в публичных выступлениях", - пишет Болтон.

По словам экс-помощника американского лидера, многие политики из числа республиканцев выражали недовольство тем, что Трамп, по их мнению, не проявляет достаточной жесткости в отношении России.

Ранее Минюст США подал в суд на Болтона в связи с готовящейся публикацией его книги. Власти США утверждают, что Болтон нарушил обязательства о неразглашении сведений, составляющих государственную тайну, которые он взял на себя, став помощником президента. Трамп объявил о назначении Болтона на эту должность в марте 2018 года, а уже через 18 месяцев отправил его в отставку.