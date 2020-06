Болтон: Трамп настаивал на том, чтобы США были менее критичны в отношении России

НЬЮ-ЙОРК, 23 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп добивался того, чтобы его подчиненные меньше выступали с публичной критикой в отношении России. Об этом бывший помощник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон рассказал в своей книге "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir), которая во вторник поступила в продажу.