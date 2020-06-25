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Болтон заявил, что не боится сесть в тюрьму за разглашение секретной информации в мемуарах

Экс-помощник президента США указал, что "с самого начала сознавал, что в книге будут суждения, которые вызывают споры"

НЬЮ-ЙОРК, 25 июня. /ТАСС/. Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон не считает, что ему грозит тюрьма за разглашение в его мемуарах какой-либо секретной информации.

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"Не думаю, что есть какие-либо причины для этого, - ответил Болтон в среду в интервью телекомпании CNN на вопрос о том, готов ли он сесть в тюрьму за разглашение секретной информации. - И именно это я намерен доказать".

"Ответственные сотрудники Совета национальной безопасности [Белого дома] на протяжении четырех месяцев изучали рукопись мемуаров и не нашли в ней секретной информации, - добавил Болтон. - Я с самого начала сознавал, что в книге будут суждения, которые вызывают споры, но лишь этот путь ведет к правде".

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