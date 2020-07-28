Как Конвенция против насилия в семье стала яблоком раздора в Польше

Входящая в польскую правящую коалицию партия "Солидарная Польша" 27 июля подала в Министерство семьи, труда и социальной политики заявку на выход республики из Стамбульской конвенции Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье

Эта инициатива вызвала в Польше волну комментариев, вновь разделив страну на два противоборствующих лагеря: консерваторов, отстаивающих традиционные ценности, и либералов. Первым не нравится, что в конвенции содержится множество спорных для Польши идеологических моментов, указывается на возможные источники насилия в религии, разделении социальных ролей, подспудно пропагандируется гендерная идеология. Вторые опасаются, что выход из конвенции станет огромным шагом назад в области борьбы за права женщин. Лидер "Солидарной Польши", вице-премьер польского правительства и министр юстиции Збигнев Зёбро считает, что польское право в достаточной степени защищает женщин от насилия, а ратифицированная республикой в 2015 году конвенция вредна с идеологической точки зрения. По его мнению, действующих в республике законов вполне достаточно для противодействия домашнему насилию.

Описание Министр юстиции Польши Збигнев Зёбро © EPA-EFE/PAWEL SUPERNAK

"Конвенция в части защиты женщин нас устраивает, — указал вице-премьер. — Но у этой конвенции есть вторая, скрытая, часть, которая касается идеологии и которая ударяет по интересам семей и женщин, <…> идеологии, ставящей под сомнение семью, супружество, религию". Зёбро, в частности, указал, что в конвенции предусмотрено формирование понятия социально-культурной половой принадлежности в противовес биологической. По его словам, с этим связано требование трансформировать обучение детей в школах таким образом, чтобы они считали биологический пол анахронизмом. Протест Против такого подхода выступают многие общественные организации в Польше, отстаивающие права женщин. В минувшие выходные они организовали в Варшаве акцию протеста, требуя отказаться от выхода страны из конвенции. Некоторые участницы демонстрации оделись в костюм главной героини популярного сериала "Рассказ служанки" — антиутопии о мире победившего шовинизма, где способные зачать и выносить ребенка женщины попадают в рабство. "Мы не станем жертвами", "Тот, кто любит, не насилует" — гласили тексты на транспарантах участниц акции.

Описание Акция протеста против планов правительства Польши выйти из Стамбульской конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и детей, Варшава, Польша, 24 июля © AP Photo/Czarek Sokolowski

Трагическую статистику привела глава польского Центра по защите прав женщин Уршула Новаковская. По ее словам, ежегодно в Польше 400–500 женщин погибают в результате насилия и избиений. Как считает представительница фонда, выход из Стамбульской конвенции — это сумасшествие. Официальной позиции нет Правительство Польши официальную позицию по этому вопросу пока не заняло. По словам главы канцелярии премьер-министра Польши Михала Дворчика, "многие действительно обращают внимание на проблему конвенции, которая заключается в том, что за ширмой абсолютно необходимой защиты прав женщин продвигаются некоторые идеологические положения", — сказал он в эфире телеканала Polsat. По его словам, предложение вице-премьера Зёбры "безусловно, будет обсуждаться в правительстве" и пройдет все формальные процедуры.

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Пресс-секретарь правящей в Польше партии Ярослава Качиньского Радослав Фогель также подчеркнул, что никаких решений по Стамбульской конвенции не принято. "Ведется анализ применения и возможного будущего этой конвенции, поэтому я сказал бы, что эмоциональный подъем некоторых кругов решительно преждевременен", — отметил он. Тем не менее многие политики из правящего в Польше лагеря позицию Зёбры поддерживают. "Стамбульская конвенция — это идеологический троянский конь, представляющий собой неомарксистский манифест, противоречащий основным положениям нашей правовой культуры", — оценил документ заместитель министра юстиции Марчин Романовский. "Под прикрытием достойной цели, то есть борьбы с насилием, эта конвенция контрабандой продвигает важные положения идеологии гендера", — предупредил в одном из выступлений заместитель министра культуры Польши Ярослав Селлин. Яблоко раздора Тематика прав ЛГБТ, идеология третьего гендера, сексуального воспитания подрастающего поколения всегда вызывают в Польше острые споры и противоречия. Традиционные ценности и устои, право семьи самостоятельно решать, как воспитывать детей, ведущая роль религии в воспитании поддерживаются значительной частью польского общества. Но нет в стране и недостатка в тех, кто выступает и за более либеральный подход.

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В обоих лагерях есть как представители умеренных взглядов, так и придерживающиеся радикального подхода. На настроениях этих групп политики зачастую пытаются играть, достигая свои цели. А цели есть как у оппозиции, так и внутри правящей коалиции. Сейчас у правящих в республике "Объединенных правых" (коалиция партий "Закон и справедливость" (ЗиС), "Солидарная Польша" и "Соглашение") начался непростой период дискуссии о составе будущего правительства, который планируется обновить осенью. Не исключено, что шаг Зёбро связан с новой расстановкой сил. Оппозиция же обвинила власть в непопулярных для части общества шагах сразу же после состоявшихся в стране президентских выборов, на которых представитель лагеря власти Анджей Дуда был переизбран на второй срок. Его главный конкурент от крупнейшей оппозиционной партии "Гражданская платформа" Рафал Тшасковский оценил, что теперь "власти хотят закрутить гайки, хотят атаковать права женщин, независимые СМИ и органы местного самоуправления". Критика в Европе Генсек СЕ Мария Пейчинович-Бурич выразила мнение, что Польша не должна выходить из Стамбульской конвенции. По ее словам, этот поступок "был бы прискорбным и стал бы большим шагом назад в защите женщин от насилия в Европе".

"Заявления представителей польского правительства о том, что Польша должна выйти из Стамбульской конвенции, вызывают тревогу. Стамбульская конвенция является ключевым международным соглашением Совета Европы по борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье", — указала она, подчеркнув, что "это ее единственная цель". "В случае каких-либо недоразумений в отношении конвенции мы готовы разъяснить их в конструктивном диалоге", — добавила политик. Комиссар ЕС по вопросам равенства Хелена Далли, комментируя происходящее в Польше, написала в Twitter, что ее беспокоит, когда в какой-либо из стран звучат призывы выйти из Стамбульской конвенции. "Такие решения достойны сожаления. Вместо этого государства-члены должны прилагать усилия для защиты женщин — жертв насилия. Европейская комиссия намерена принять меры для ратификации конвенции", — заявила она. Мнение эксперта Появление этой темы в польском информационном пространстве известный в республике социолог, профессор Хенрик Доманьский связывает с итогами последнего и очень непростого саммита Европейского союза, на котором обсуждался не только бюджет и восстановление сообщества после пандемии, но и ряд других вопросов. "Там был очень силен элемент увязывания выделения европейских средств с соблюдением норм верховенства закона. Думаю, правительство хочет продемонстрировать свою позицию о том, что лагерь "Объединенных правых" трактует это как вмешательство в вопросы из области морали. Это один из элементов ведения самостоятельной политики", — указал он в беседе с корреспондентом ТАСС.

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По словам социолога, действующее правительство стоит на том, что в мировоззренческих делах никакие внешние факторы, а Европейский союз в особенности, не имеют права голоса. "Выход из резолюции представляется подтверждением того, что ЗиС не отступит и не позволит ЕС довести до того, чтобы переориентировать политику не только в области прав женщин или семьи, которые содержатся в Стамбульской конвенции, но и касающихся отношения к гомосексуализму и усыновления детей (однополыми парами — прим. ТАСС). Это элемент политики, которую ведет ЗиС, занимая однозначную позицию: эти вопросы не относятся к сфере деятельности международных организаций", — отметил Доманьский. Как указал эксперт, речь идет не столько о традиционных ценностях, сколько о борьбе за соблюдение определенных норм. "Это противодействие нефункциональным действиям, нарушающим общественный порядок, стабильность. Это консервативный подход в смысле сохранения норм, которые поддерживает большинство", — сказал он. По мнению социолога, польское общество на данный момент плохо ориентируется в положениях Стамбульской конвенции, потому что просто не знает ее содержание. Возможно, на волне разворачивающейся в стране дискуссии о выходе из нее ситуация изменится. Пока же в части общества сформировалось мнение, что в конвенции есть как положения о борьбе с домашним насилием, так и положения о сексуальном образовании детей и молодежи, которое Запад пытается навязать Польше.