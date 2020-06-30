"Сигнал для России". Как Польша становится ключевым союзником США в Европе

Последние дни своей предвыборной кампании президент Польши Анджей Дуда провел в Вашингтоне. Он стал первым зарубежным лидером, которого приняли в Белом доме после пандемии коронавируса. Дуда встретился с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить вопросы энергетики, торговли, борьбу с коронавирусом и даже историческую справедливость. Однако главной темой визита стало расширение военного сотрудничества, а именно увеличение числа американских солдат в Польше. Верный союзник По мнению Дуды, войска США необходимы его стране для гарантий того, что республика "больше не является российской зоной влияния". Об увеличении американского контингента в Польше президенты говорят еще с осени 2018 года. Именно тогда Дуда предложил американскому лидеру разместить в своей стране так называемый Форт Трамп — целую дивизию солдат США. Несмотря на то что Варшава согласилась выделить на эти цели порядка $2 млрд, "Форт Трамп" на польской территории так и не появился. По информации агентства Reuters, его строительство провалилось из-за разногласий по поводу финансирования и места размещения.

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В Варшаве это сообщение назвали фейком, а сам Дуда позже разъяснил, что "Форт Трамп" — это нечто большее, чем просто военная база, а целый комплекс шагов по расширению американского присутствия в республике. Тем не менее в 2019 году Варшава и Вашингтон заключили соглашение об увеличении численности контингента США в Польше с 4,5 тыс. до 5,5 тыс., а на последней встрече Трамп объявил, что в республику перебросят еще больше американских военных, на этот раз из Германии. По неподтвержденной информации польской газеты Dziennik Gazeta Prawna, в европейскую страну, где уже находятся 5 тыс. американских солдат, могут быть отправлены 30 истребителей F-16 вместе с 2 тыс. военнослужащих США. Как отметил сам Трамп, его решение увеличить американское пристутствие в Польше станет "мощным сигналом" для России. Говоря об этом, президент также отметил, что Вашингтон рассчитывает ладить с Москвой, несмотря на заявленные планы по переброске войск. Сигнал Берлину Отсылки к России так или иначе появлялись на протяжении всей пресс-конференции Трампа и Дуды. Польский президент выражал недовольство зависимостью европейских стран от российских энергоносителей, говорил, какую опасность для Европы может представлять вывод американских войск, приводил в пример "аннексию Крыма", "оккупацию" Россией "Луганска и Донецка", а также войну в Грузии.

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В свою очередь, президент Трамп гораздо чаще вспоминал не о Москве, но о Берлине. Стоит напомнить, что встреча Дуды с Трампом прошла на фоне ухудшающихся отношений между США и Германией, которые глава МИД ФРГ Хайко Маас недавно охарактеризовал как "сложные". Трамп ранее объявил о намерении сократить американский военный контингент в ФРГ из-за того, что Берлин тратит недостаточно средств на оборону в рамках НАТО. По сведениям европейских и американских СМИ, такое решение было принято без каких-либо консультаций с ФРГ или другими странами — членами альянса. Как сообщило агентство AFP, Вашингтон намерен уменьшить число своих военных в Германии до 25 тыс. человек (с нынешних 34,5 тыс.). Предполагается, что часть этих солдат и должна отправиться в Польшу. Как напомнил во время пресс-конференции с Дудой американский президент, в отличие от Варшавы Берлин тратит недостаточно средств на нужды НАТО (всего 1,38% ВВП вместо 2%), а еще покупает у России энергоресурсы и участвует в проекте "Северный поток — 2". "Они [Германия] тратят миллиарды долларов на покупку российских энергоресурсов, а потом предполагается, что мы должны защищать их от России. Так не работает. Я думаю, что это очень плохо", — заявил Трамп. Он также напомнил, что Варшава является одной из немногих стран альянса, кто выполнил обещание и направил на оборонные расходы 2% своего национального ВВП. Трансфер силы Еще со времен холодной войны Западная Германия оставалась главным оборонным центром НАТО, где свою службу несли десятки тысяч американских военных. В Германии до сих пор находится наибольшее число солдат США, больше, чем в любой другой европейской стране. К примеру, американские военные объекты в Штутгарте стали ключевым центром для обеспечения миссий США в Афганистане и Ираке. Однако из-за политических разногласий Вашингтона и Берлина роль главного военного союзника США в Европе может постепенно перейти к Польше — одному из самых прилежных участников Североатлантического альянса. Страна не просто предоставляет плацдарм для американских сил, а инвестирует миллиарды долларов в создание и поддержку военной инфраструктуры на своей территории.

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