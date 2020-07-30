МИД Украины не исключает запроса на экстрадицию задержанных в Белоруссии россиян

КИЕВ, 30 июля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Украины займутся вопросом возможной экстрадиции или других правовых действий относительно граждан, задержанных накануне в Белоруссии. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

В Белоруссии на фоне предвыборной кампании задержали россиян, якобы из ЧВК

"Вопрос о возможной экстрадиции [задержанных в Белоруссии] или иных правовых действий будут решаться соответствующими правоохранительными и специальными органами", - говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что Украина внимательно следит за развитием ситуации в соседнем государстве.

Белорусское государственное агентство БелТА сообщило в среду со ссылкой на правоохранительные органы республики, что ночью на территории страны были задержаны 33 россиянина, являющихся представителями иностранной частной военной компании. Также упоминалось о якобы прибытии в Белоруссию более 200 человек "для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". Фамилии некоторых задержанных в Белоруссии есть в украинской скандальной базе "Миротворец" - эти люди обозначены как участники военного конфликта в Донбассе на стороне ополченцев.

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков сообщил, что задержанные в Минске россияне подозреваются в подготовке теракта, возбуждено уголовное дело.