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Задержание россиян в Белоруссии

МИД Украины не исключает запроса на экстрадицию задержанных в Белоруссии россиян

В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что внимательно следят за развитием ситуации в соседнем государстве
Здание МИД Украины Роман Канащук/ТАСС
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Здание МИД Украины
© Роман Канащук/ТАСС

КИЕВ, 30 июля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Украины займутся вопросом возможной экстрадиции или других правовых действий относительно граждан, задержанных накануне в Белоруссии. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

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"Вопрос о возможной экстрадиции [задержанных в Белоруссии] или иных правовых действий будут решаться соответствующими правоохранительными и специальными органами", - говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что Украина внимательно следит за развитием ситуации в соседнем государстве.

Белорусское государственное агентство БелТА сообщило в среду со ссылкой на правоохранительные органы республики, что ночью на территории страны были задержаны 33 россиянина, являющихся представителями иностранной частной военной компании. Также упоминалось о якобы прибытии в Белоруссию более 200 человек "для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". Фамилии некоторых задержанных в Белоруссии есть в украинской скандальной базе "Миротворец" - эти люди обозначены как участники военного конфликта в Донбассе на стороне ополченцев.

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков сообщил, что задержанные в Минске россияне подозреваются в подготовке теракта, возбуждено уголовное дело.

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