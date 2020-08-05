Чилийцы хотят забрать накопления из пенсионных фондов в условиях пандемии

Сенат парламента Чили 23 июля вслед за Палатой депутатов принял историческое для страны решение — одобрил законопроект, позволяющий гражданам снять до 10% накоплений, хранящихся в частных пенсионных фондах, для поддержки населения в условиях пандемии и кризиса, вызванного ей

По словам главы Ассоциации частных пенсионных фондов Чили Фернандо Ларраина, за первые два дня заявки на получение средств подали уже 5,5 млн граждан, то есть примерно половина всех тех, кто делает взносы сегодня. "Более 95% из тех, кто обратился, подали заявку на снятие всей разрешенной суммы", — сказал он в интервью газете "Терсера". Учитывая, что у чилийцев есть еще почти год для того, чтобы подать заявки, число желающих снять накопления может значительно вырасти, что означает, что пенсионным фондам будет необходимо выдать гражданам до $20 млрд.

Описание Президент Чили Себастьян Пиньера © EPA-EFE/CHILEAN PRESIDENCY

Принятие закона многие уже назвали крупнейшим поражением правительства президента Себастьяна Пиньеры. Глава государства не стал накладывать вето, хотя о такой возможности говорили до последнего, но подписал документ за закрытыми дверями, не делая никаких заявлений, как это происходит обычно. По итогам церемонии вышло только сухое сообщение пресс-службы о свершившемся факте, который, как считают некоторые аналитики, может быть началом конца действующей в Чили накопительной пенсионной системы, во многом ставшей залогом успешного развития экономики. Наследие Пиночета Действующая в Чили пенсионная система была внедрена в 1980-х годах при генерале Аугусто Пиночете, возглавившем страну после военного переворота в 1972 году. При этом военные были освобождены от обязанности вносить часть зарплаты в частные пенсионные фонды. Как считают некоторые критики действующей системы, это доказывает, что даже ее создатели понимали, что она невыгодна для граждан, и поэтому исключили из нее военных. Для экономики же Чили новая пенсионная система, которая значительно снизила бюджетные расходы, дала импульс к росту и стала одной из реформ, обеспечивших так называемое чилийское экономическое чудо. По этой схеме все граждане республики обязаны переводить 10% своей зарплаты в один из частных пенсионных фондов. За комиссию, которая прибавляется к этим 10%, фонды занимаются управлением средств, а затем выплачивают своим клиентам пенсии. В 2008 году при правительстве президента Мишель Бачелет была одобрена реформа, включающая в действующую систему элементы распределительной. Государство обязывалось доплачивать гражданам, получающим низкие пенсии, из средств, полученных в виде налогов. Усталость от неравенства Для чилийского общества, в котором все еще не зажили раны, оставленные военным режимом, различие в подходе к пенсиям военных и гражданских стало еще одним поводом чувствовать неравенство. Еще более острое чувство несправедливости у жителей южноамериканской республики вызывают размеры выплат. Создатели системы обещали, что каждый гражданин республики будет получать достойную пенсию — до 70% от дохода в конце карьеры. Однако в реальности, когда многие чилийцы получают низкие зарплаты, не имеют стабильной работы, а около трети рабочих мест приходится на неформальный сектор, пенсии оказались гораздо ниже — в среднем около 37% от дохода, согласно подсчетам Организации экономического сотрудничества и развития.

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По данным властей, средний размер выплат для мужчин, получивших первую пенсию в марте, составил 368 329 песо ($485), для женщин — 109 812 ($144). Порог бедности в Чили в марте проходил по доходу в 170 тыс. песо ($224), минимальная зарплата составляет 320 500 песо ($422), а стоимость базовой потребительской корзины в январе 2020 года составляла 45 105 песо ($60). Общая усталость от социального неравенства и привела к волне сопровождавшихся беспорядками протестов в 2019 году, которые вынудили власти Чили отменить проведение в стране саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества и конференции ООН по климату. Формальным поводом для манифестаций стало повышение стоимости проезда в метро Сантьяго на 30 песо ($0,04) в середине октября, но требование обеспечить граждан достойной пенсией и отказаться от действующей системы в итоге стало одним из основных на протестах. Осложнившая все пандемия Власти Чили долго отказывались от введения тотального карантина, предпочитая более точечные ограничительные меры. Первые недели ситуация с коронавирусом в Чили, казалось, находилась под контролем, но уже в начале мая система здравоохранения страны оказалась на грани коллапса. В итоге в середине месяца власти объявили о закрытии всего Столичного округа, в котором живет 7 млн человек (население Чили — 18 млн), на строгий карантин, сохраняющийся во многих районах Сантьяго до сих пор, — возможности работать не из дома, если речь не идет о необходимых для функционирования общества сфер, нет. Жесткие меры действуют и в ряде других регионов.

Описание Раздача продуктовых наборов нуждающимся, Сантьяго, Чили, 2020 год © EPA-EFE/Alberto Valdes

В бедных районах столицы прошло несколько протестов с требованием обеспечить жителей едой. В условиях, когда люди не могли работать из-за карантина, власти объявили о ряде мер, направленных на поддержку жителей. В том числе Пиньера заявил, что власти доставят 2,5 млн продуктовых наборов домой наиболее нуждающимся гражданам.

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Однако оппозиция посчитала, что принятых мер в условиях, когда безработица достигла самого высокого за 16 лет показателя — 12,2% (в декабре 2019 года она составляла 7%), недостаточно, и в июне внесла на рассмотрение парламента законопроект о снятии накоплений. Одобренная инициатива позволяет гражданам снять до 10% накоплений, но не более 4,3 млн песо ($5,6 тыс.). Если у чилийца на счету скопилось менее 1 млн песо ($1,2 тыс.), он может снять все средства. В июле Пиньера представил еще один пакет мер для помощи представителям среднего класса. Однако объявленные меры не помогли остановить процесс одобрения законопроекта о снятии пенсионных накоплений. Инициативу поддержали даже некоторые члены проправительственной коалиции. Последствия для пенсий и экономики Правительство Чили выступало против принятия закона о снятии. По мнению исполнительной власти, инициатива помешает проведению пенсионной реформы. "Мы живем в демократической стране, и не всегда Конгресс принимает то, что ты считаешь лучшим для страны", — сказал президент Пиньера, комментируя результаты голосования депутатов. Парламентарии же посчитали, что оказание срочной помощи людям важнее теоретических последствий закона. "Людям можно сказать, что снятие средств с накопительных счетов повлияет на размер пенсий, но у них уже сложилось свое мнение: система с частными пенсионными фондами — это плохо, потому что пенсии низкие, а влияние на размер уже и так низких пенсий кажется чем-то слишком специфичным. Потребности нужно удовлетворять сейчас", — сказал в защиту законопроекта сенатор от социалистов Карлос Монтес.

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