Шок и солидарность. Бейрут переживает последствия взрыва, вспоминая об 11 сентября

БЕЙРУТ, 6 августа. /ТАСС/. Ливанцы проявляют солидарность друг с другом, чтобы сообща преодолеть последствия гуманитарной катастрофы, которую вызвал взрыв химикатов в морском порту Бейрута. Как сообщает корреспрондент ТАСС, на площади Сасин в христианском квартале Ашрафия работает палаточный лагерь, где пострадавшим семьям бесплатно раздают горячую пищу, воду и товары первой необходимости.

"Наш долг - помочь тем, кто остался без крова, чьи дома разрушила взрывная волна", - говорит преподаватель лицея по имени Роже, один из инициаторов благотворительной акции ливанской общественности. По его словам, многие граждане пришли на площадь Сасин в среду, потому что остались без средств к существованию. "Число таких людей неуклонно растет, и мы продолжаем собирать для них продовольствие и нужные вещи", - отмечает Роже.

По данным городских властей, всего без крова осталось не менее 300 тыс. жителей столицы. Общий ущерб, нанесенный жилому фонду, оценивается в $15 млрд. Наибольшие разрушения отмечены в исторических кварталах христианской части Бейрута - Ашрафии, Джумейзе, Сайфи, Мар-Микаэль, а также армянском районе Бурдж-Хаммуд. Оттуда поступило в больницы значительное число пострадавших.

Как заявил министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан, число погибших возросло к концу среды до 135 человек (телеканал Al Jazeera сообщил о 137 погибших), 80 числятся без вести пропавшими, около 5 тыс. получили ранения. По словам министра, примерно две тысячи пациентов уже покинули больницы.

Последствия наравне с 11 сентября

Однако, помимо вреда здоровью, люди пережили и страшный шок. В связи с этим местные аналитики задумались о психологических последствиях трагедии в морском порту.

Как отметил в беседе с корреспондентом ТАСС политолог Басиль Махфуз, взрывы в Ливане нередко случались и в прошлые годы: в 2005 году теракт на бейрутской набережной оборвал жизнь экс-премьера Рафика Харири, внесшего большой вклад в экономическое возрождение страны после гражданской войны 1975-1990 годов. Это политическое убийство расследует Специальный трибунал в Гааге, который должен вынести решение по делу 18 августа.

"Нынешний взрыв, однако, по своим масштабам и последствиям сравним скорее с террористическими атаками 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, которые сопровождались массовым шоком и паникой", - полагает Махфуз.

К расследованию причин трагедии целый ряд ливанских политиков предлагает привлечь международных специалистов. Об этом заявили в среду, в частности, лидер оппозиционного движения "Аль-Мустакбаль", суннитский политик Саад Харири и вождь общины горцев-друзов Валид Джумблат.

Услуги в проведении тщательного расследования обстоятельств, при которых сдетонировали хранившиеся на складе в порту более 2,7 тыс. тонн конфискованной таможенными службами аммиачной селитры намерен предложить президент Франции Эмманюэль Макрон. В четверг он прибудет в Бейрут и проведет переговоры с ливанскими руководителями. Макрон готовится выступить также в роли миротворца и наладить диалог между правительством премьер-министра Хасана Диаба и оппозицией.