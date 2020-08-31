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Трамп посетит город Кеноша, в котором продолжаются беспорядки

Ранее губернатор Висконсина Тони Эверс призвал главу государства не приезжать, чтобы не мешать урегулированию ситуации

ТАСС, 31 августа. Президент США Дональд Трамп не намерен отказываться от своих планов посетить охваченный беспорядками американский город Кеноша (штат Висконсин). Соответствующую запись он разместил в понедельник на своей странице в Twitter после того, как в воскресенье губернатор Висконсина Тони Эверс призвал главу государства не посещать указанный город.

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"Если бы я не настоял на том, чтобы задействовать национальную гвардию и направиться в Кеношу (штат Висконсин), Кеноши бы сейчас не было. И было бы много погибших и раненых. Я хочу поблагодарить правоохранительные органы и национальную гвардию. Увидимся во вторник!" - написал американский лидер.

Эверс 30 августа обратился с официальным письмом к главе государства, настоятельно рекомендуя ему отказаться от поездки во вторник в город Кеноша, так как, по его мнению, приезд Трампа помешает урегулировать ситуацию с беспорядками. Губернатор отметил, что присутствие президента "лишь замедлит наши усилия по преодолению разногласий и помешает двигаться вперед".

Теги
СШАТрамп, Дональд
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