МИД Украины выразил протест РФ в связи с указом о признании документов жителей Донбасса

КИЕВ, 7 ноября. /ТАСС/. МИД Украины направил России ноту протеста в связи с внесением изменений в указ президента РФ Владимира Путина о признании документов жителей Донецкой и Луганской народных республик. Киев призвал страны "нормандской четверки" отреагировать на указ, в соответствии с которым в России признаются документы жителей Донбасса независимо от гражданства их владельца.

"В связи с публикацией этого указа МИД выражает решительный протест российской стороне с направлением соответствующей ноты, призываем наших международных партнеров, прежде всего по линии Нормандского формата, осудить действия РФ и принять необходимые меры давления, в том числе санкционного", - говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте внешнеполитического ведомства. В МИД Украины в очередной раз подчеркнули, что указы РФ о признании документов жителей Донбасса и об упрощенном порядке представления им российского гражданства не признаются украинской стороной и призвали их отменить.

4 ноября Путин внес изменения в свой указ от 18 февраля 2017 года "О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины". В соответствии с изменениями, в России признаются документы и регистрационные знаки транспортных средств, выданные на территории ДНР и ЛНР независимо от гражданства их владельца.

Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, позволяющий жителям ЛНР и ДНР получить гражданство РФ в упрощенном порядке, год спустя указом президента для жителей республик была отменена госпошлина за получение паспорта. В ноябре глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что число жителей республики, получивших гражданство России в упрощенном порядке, превысило 170 тыс.