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Двое пострадавших после ДТП с автобусом в Подмосковье выписаны из больницы

Всего в результате аварии пострадали восемь человек

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Двое пострадавших, которые ранее были госпитализированы в Истре после ДТП с автобусом на трассе М-9 "Балтия", выписаны из больницы. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в Министерстве здравоохранения Московской области.

"В Истринской больнице продолжают находиться трое пострадавших в аварии на трассе М-9. Один был переведен в Одинцовскую больницу №2 для продолжения лечения, двое были выписаны домой", - сказали в пресс-службе.

Накануне шесть человек в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в Истре после опрокидывания автобуса в результате ДТП на 69-м километре трассы М-9 "Балтия".

По данным ГИБДД РФ, всего в происшествии пострадали восемь человек. Водитель автобуса Golden Dragon, перевозивший 14 человек по маршруту Псков - Москва, уснул за рулем.

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