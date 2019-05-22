Закон об электронном голосовании на выборах в Мосгордуму приняли в Москве

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Депутаты Московской городской думы на заседании в среду приняли закон о проведении эксперимента по организации дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Мосгордумы, передает корреспондент ТАСС.

"Рассматриваемый проект закона города Москвы разработан в связи с рассмотрением Госдумой федерального закона "О проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Московской городской думы седьмого созыва. Вчера Государственная дума в третьем чтении приняла данный закон, сегодня Совет Федерации одобрил этот закон <...> После принятия поправок предлагаю принять закон в целом", - сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Горбунов отметил, что к рассмотрению законопроекта во втором чтении был предусмотрен ряд поправок, среди которых предлагалось закрепить порядок обжалования нарушений избирательных прав при проведении эксперимента по электронному голосованию. Также поправкой было предложено уточнить количественный состав участковой избирательной комиссии по электронному голосованию.

Как пояснил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, для осуществления закона будет создана специальная избирательная комиссия, в состав которой войдет от девяти до 14 человек. "Важно отметить, что в округе, где будет проходить эксперимент, у избирателей будет право выбрать формат голосования: проголосовать дома или в другом месте через смартфон, или прийти на традиционный избирательный участок", - сказал Шапошников.

Как отмечается в пояснительной записке, законом предусматривается проведение дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Мосгордумы в одном или нескольких одномандатных избирательных округах Москвы. Голосование будет проходить одновременно с голосованием в традиционном формате. Дистанционное электронное голосование будет осуществляться избирателями с помощью портала государственных услуг Москвы без использования избирательного бюллетеня на бумажном носителе.

Госдума на заседании 21 мая приняла в третьем чтении пакет из трех законопроектов об электронном голосовании в Москве. Один из этих законов регулирует пилотное электронное голосование на выборах в Мосгордуму 8 сентября.