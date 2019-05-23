Поезда следуют с увеличенным интервалом после сбоя на серой ветке метро Москвы

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Движение поездов на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы войдет в график в течение 7-10 минут, сообщает в Twitter в четверг столичная подземка.

Мосметро: через 7-10 мин движение поездов войдет в график. Поезд с техническими неисправности поехал своим ходом в тупик.

"Через 7-10 мин движение поездов войдет в график. Поезд с техническими неисправностями последовал своим ходом в тупик", - говорится в сообщении. По данным метро, движение отсутствовало 35 минут.

Как уточняет метро, на станциях северного участка Серпуховско-Тимирязевской линии работают сотрудники Центр обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП).

Ранее сообщалось, что в четверг вечером движение поездов на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии было прервано в обоих направлениях. В тоннеле между станциями "Бибирево" и "Алтуфьево" остановились три состава. На обе станции были направлены представители экстренных служб. По данным метрополитена, причиной случившегося стала поломка состава.

Во вторник, 21 мая, в метрополитене также произошел серьезный сбой. Движение поездов от станции "Парк Победы" до станции "Савеловская" Солнцевской и Большой кольцевой линий было приостановлено в связи с остановкой в тоннеле поезда.

Из заблокированных в результате трех поездов вспомогательным подвижным составом был эвакуирован 1041 пассажир, отмечал ранее заммэра Москвы Максим Ликсутов. По его словам, эвакуация длилась около трех часов из-за соображений безопасности: сотрудникам метрополитена было необходимо удостовериться, что высокое напряжение не угрожает пассажирам.

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