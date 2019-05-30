Умерший во время забега участник Московского полумарафона не проходил медосмотр

"Установлено, что погибший представил организаторам мероприятия поддельную справку, свидетельствующую о том, что состояние здоровья позволяет участвовать в забеге. Следовательно, погибший не прошел медицинский осмотр перед участием в мероприятии. Сотрудниками <…> Росздравнадзора выявлены признаки ряда составов преступлений статей УК РФ, материалы проверки направлены в Главное управление МВД по Москве", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Участник Московского полумарафона, который умер во время забега, не проходил медицинский осмотр и использовал фальшивую справку. Об этом в четверг сообщила пресс-служба территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области.

По данным учреждения, сотрудники бригады скорой помощи, которые пытались спасти мужчину, действовали строго в соответствии с законодательством и не совершили нарушений.

"Если организаторы мероприятия запрашивают справку о состоянии здоровья, обязательно нужно пройти медицинский осмотр. Если ничего не болит, это не значит, что человек здоров. Только квалифицированный специалист может определить, есть ли противопоказания для участия в спортивных мероприятиях", - процитировали в сообщении руководителя Территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области Андрея Плутницкого.

Пресс-служба ведомства также привела слова директора ФГБУ "Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины и реабилитации ФМБА России" Андрея Жолинского. Он считает, что назрела необходимость ужесточить требования к организаторам мероприятия в части контроля допуска к соревнованиям и создания единого реестра лиц, допущенных к занятиям физической культурой и спортом. В свою очередь председатель совета саморегулируемой организации Союз организаций "За профилактическую медицину" Владимир Хизгияев думает, что нужно создать единый для РФ ресурс, в который бы вводились результаты всех профилактических медицинских осмотров.

Девятнадцатого мая 51-летний мужчина, участник Московского полумарафона умер после преодоления дистанции в 10 км. Он почувствовал себя плохо уже после того, как финишировал, получил медаль и вышел с территории мероприятия. По словам источника ТАСС в экстренных службах, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.