Информация о минировании ТЦ "Охотный ряд" и Columbus в Москве не подтвердилась

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Полицейские и кинологии проверили торговые центры "Охотный ряд" и Columbus в Москве после поступившего сообщения об угрозе взрыва. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, информация не подтвердилась.

"В настоящее время торговые центры обследованы, никаких опасных предметов или взрывчатых веществ не обнаружено", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что неизвестные "заминировали" гостиницы, в том числе Akvarel и "Савой" в центре столицы, информация также оказалась ложной. Накануне неизвестный сообщил об угрозе взрыва в телецентре "Останкино" и ряде других организаций. Правоохранители проверили все сообщения, нигде опасных предметов обнаружено не было.