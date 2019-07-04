Мэр Москвы принес соболезнования семье, в которой из-за падения дерева погиб ребенок

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил свои соболезнования семье ребенка, погибшего сегодня в столице из-за падения дерева. Сообщение он опубликовал в своем Twitter в четверг.

"В Москве от урагана погиб ребенок. Приношу самые глубокие соболезнования семье. В эти дни в столице - критические погодные условия. Прошу обращать особое внимание на предупреждения МЧС и городских служб. Будьте внимательны", - написал градоначальник.

Ранее сообщалось, что в четверг днем в Гольяновском проезде от порывов ветра на ребенка упало дерево на детской площадке. В пресс-службе департамента здравоохранения столицы ТАСС уточнили, что он погиб на месте от травм, не совместимых с жизнью, а матери ребенка оказывается медицинская и психологическая помощь.

ГУ МЧС распространило экстренное предупреждение о том, что сильный ветер с порывами до 17 м/с ожидается в Москве. По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 09:00 до 21:00 мск будет облачно, с прояснениями, ветер западный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Столичные спасатели советуют не парковать машины под деревьями и слабо укрепленными конструкциями, обходить на улице рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.