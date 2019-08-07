Движение поездов на восточном участке синей ветки московского метро восстановлено

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Движение поездов на восточном участке Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена восстановлен. Об этом столичная подземка сообщила в среду в Twitter.

"На восточном участке Арбатско-Покровской линии восстановлено движение. Требуется время, чтобы войти в график", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о прекращении движения поездов от станции метро "Партизанская" до станции "Щелковская" из-за падения пассажира под поезд на станции "Первомайская".

Это второй подобный случай за день в московском метро. Ранее мужчина упал под поезд на станции метро "Кузнецкий мост".