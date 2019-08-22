Движение возобновили на ряде улиц около юго-западного участка красной линии метро в Москве

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Ограничения движения транспорта на нескольких улицах в районе юго-западного участка Сокольнической (красной) линии метро начали снимать. Об этом сообщается в официальном Twitter Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

"Ограничения движения на юго-западе начали снимать. Уже открыты съезды с улицы Адмирала Корнилова, с Ленинского проспекта на улицу Островитянова и с улицы Островитянова на Ленинский проспект, с проспекта Вернадского на улицу Косыгина а также с Университетского проспекта на улицу Косыгина", - говорится в сообщении.

Девять станций Сокольнической линии метро в Москве - "Проспект Вернадского", "Юго-Западная", "Тропарево", "Румянцево", "Саларьево", "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая", "Коммунарка" - были закрыты с 18 августа для строительства Большой кольцевой линии (БКЛ). Их предполагалось открыть 25 августа. Однако 22 августа утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Twitter, что станции откроют 22 августа после 16:00 мск.

На время закрытия станций с 18 августа ограничивалось движение транспорта в Западном, Юго-Западном, Троицком и Новомосковском округах Москвы. В районах Гагаринский, Раменки, Ломоносовский, Тропарево-Никулино, Теплый Стан и Обручевский, а также в поселениях Московский и Сосенское изменялась схема движения транспорта так, чтобы в первую очередь проезжал городской транспорт.